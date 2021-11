Baxa se sešel se Zemanem, hovořili o propojení kultury a vzdělání i kompenzacích

"Hovořili jsme mimo jiné o tom, že by se měli vést ve větší míře ke vztahu ke kultuře už žáci na základních školách," řekl Baxa.

Protože je prezident kvůli onemocnění covidem v izolaci, jednání se uskutečnilo v podobných podmínkách jako nedělní setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a pondělní s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Stejně jako oni hovořil Baxa se Zemanem přes plexisklovou bariéru. "Na jednání to nemělo žádný vliv, byla to živá debata," řekl Baxa.

Podobně jako mnozí bývalí ministři kultury i Baxa hovořil o tom, že se bude zasazovat o růst rozpočtu kultury bez náhrad církvím na jedno procento hrubého domácího produktu (HDP). K tomu se již v koaliční smlouvě zavázala koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými. Koalice chce také připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.

Baxa dále řekl, že má v plánu ve větší míře připomínat významné okamžiky českých a československých dějin. Jako příklady uvedl 80 let od operace Anthropoid a od transportů židovských spoluobčanů. Také se s prezidentem dotkli otázky přípravy znovuotevření kultury po odeznění pandemie.

Primátor Baxa už dříve oznámil, že se vzdá místa v čele Plzně, pokud bude ministrem kultury. Je přesvědčen o tom, že funkci ministra a primátora nelze vykonávat současně. Pokud bude Baxa jmenován ministrem, rozhodne podle něj zastupitelský klub ODS v zastupitelstvu města o dalším postupu. Baxa je místopředsedou ODS, předsedou regionální organizace strany, krajským zastupitelem a od roku 2018 po čtyřleté přestávce podruhé primátorem Plzně. Pokud by se Baxa stal ministrem kultury, do jeho gesce by spadala mimo jiné i stavba nové budovy Západočeské galerie v centru Plzně. ODS v reprezentaci Plzeňského kraje, který je zřizovatelem galerie, o stavbu nové budovy dlouhodobě usiluje.

Za Zemanem přijel v pondělí do Lán jako první z nominantů předseda Pirátů a kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Hlava státu kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, dnes odpoledne by měl Zeman ještě jednat s kandidátem na ministra pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem (STAN). Nadále není jisté, kterého ze členů vlády se prezident případně chystá "vetovat". Spekulovalo se o nominantovi na ministra zahraničí Janu Lipavském (Piráti) a též právě o Bekovi.

Cyklus schůzek by měl skončit v pátek 10. prosince. Poté se Zeman opět setká s premiérem Petrem Fialou (ODS), se kterým mluvil již v neděli po jmenování do funkce předsedy vlády.

Seznam kandidátů na ministry předal Fiala Zemanovi v polovině listopadu. V uplynulém týdnu se nominace kvůli možnému střetu zájmů vzdal místopředseda STAN Věslav Michalik. Hnutí STAN na jeho místo vybral bankéře Jozefa Síkelu.