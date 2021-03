Boj o křeslo v ČSSD: Nominaci na šéfa má Hamáček i Petříček

Vicepremiér a ministr vnitra Hamáček vede sociální demokraty od února 2018. Před dubnovým sjezdem ČSSD má čtyři nominace na předsedu. Jeho vyzyvatele, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, podpořily dvě krajské organizace. Jednu nominaci získal starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan.

"Středočeská krajská konference ČSSD jednoznačně podpořila Jana Hamáčka na předsedu strany," uvedl dnes Povšík. Dodal, že v tajné volbě získal Hamáček 82 procent hlasů.

Pro šéfa diplomacie na dnešní on-line konferenci hlasovalo 91 delegátů, dosavadní předseda strany, vicepremiér Jan Hamáček dostal 55 hlasů. Na místopředsedu strany pražští sociální demokraté nominovali Michala Šmardu. Šéfa strany vybere sociální demokracie na sjezdu začátkem dubna.

Petříček získal nominaci také v Karlovarském kraji, Hamáček pak má nominaci na předsedu strany od delegátů z Vysočiny, Libereckého a Olomouckého kraje.

"Chci všem za podporu moc poděkovat. Věřím, že pokud budu zvolen předsedou, nezklamu je. Zároveň chci zdůraznit, že k práci pro ČSSD přistupuji s velkou pokorou, protože se jedná o nejstarší stranu u nás, která vždy stála na straně poctivě pracujících lidí," uvedl Petříček.

Podle informací ČTK by měl být Petříček rovněž lídrem kandidátky ČSSD v hlavním městě pro podzimní volby do Sněmovny. Na kandidátce v Praze by se pak mohli objevit také bývalý předseda vlády Vladimír Špidla nebo bývalí ministři Jiří Dienstbier či Michaela Marksová.

Krajské konference ČSSD zasedají od uplynulého víkendu. Po dnešku zbývá již jen páteční jednání ve Zlínském kraji. Starostu městské části Brno-Líšeň Břetislava Štefana podpořila v kandidatuře na předsedu strany jihomoravská ČSSD. Řada regionů proti zvyklostem z předchozích let nepodpořila nikoho.

Vládní ČSSD zaznamenala v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 propad. Zatímco v roce 2013 volby vyhrála s 20,45 procenta hlasů voličů a získala 50 mandátů, před čtyřmi lety měla podporu 7,27 procenta a 15 mandátů. Strana zaznamenala propad i v dalších volbách.