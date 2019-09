Chvojka uvedl, že ČSSD na rozdíl od jiných stran se celou dobu snažila nekomentovat postup orgánů činných v trestním řízení. "Nečekali nějaký výsledek, prostě jsme čekali, co ty orgány činné v trestním řízení řeknou. Věříme, že rozhodly nezávisle a nejsme jako některé jiné strany, které mají jasno, jak by měl daný případ dopadnout," řekl Chvojka.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý považuje za nešťastné to, že státní zastupitelství změnilo až v závěru řízení právní názor na klíčovou otázku, zda Čapí hnízdo bylo při získání zkoumané padesátimilionové evropské dotace malou firmou. "Trochu ve mně vzbudilo otazník, že ten základní fakt změnil státní zástupce až na konci," připustil. Zdůraznil však, že o nezávislosti vyšetřovatelů sociální demokracie pochybnosti nemá.

ČSSD věří tomu, že prostor pro nezávislé rozhodnutí bude mít i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí o zastavení stíhání potvrdit i zrušit. "Víte, že si nenechá nic diktovat, že se nemusíme bát o to rozhodnutí, které může učinit," uvedl Chvojka. Jestli Zeman rozhodnutí nezruší, mohlo by to podle něj pomoci koalici. "Pokud tam nebude ještě nějaké rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, tak bezesporu se nejen ČSSD, ale koalici uvolní ruce. A budeme za to rádi," konstatoval.

Babišovo stíhání bylo pro řadu stran zásadní překážkou pro vstup do koalice s ANO. Veselý nechtěl spekulovat, zda by nyní vítěz posledních voleb mohl mít možnost hledat koaliční partnery jinde. "To je otázka na ty strany a hnutí ANO," uvedl.

Argument šéfa pražských žalobců Martina Erazíma, že si Farma Čapí hnízdo a Agrofert nekonkurují, nedává podle Davida Ondráčky z Transparency International po čtyřech letech vyšetřování příliš smysl. !Jde podle něj o to, že svou činnost koordinují," uvedl Ondráčka na twitteru.

Podle Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik, pro které byla určena padesátimilionová evropská dotace a farma ji v létě 2008 získala. Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. "I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," vysvětlil Erazím.

"To bývá normální, ve skupině si firmy obvykle nekonkurují. Jde o to, zda svou činnost koordinují, a to evidentně dělaly. Financováním, dotacemi i fiktivní reklamou," napsal Ondráčka na twitteru.

Argument státního zástupce, že si Farma ČH a Agrofert nekonkurují, nedává po 4 letech vyšetřování moc smysl. To bývá normální, ve skupině si firmy obvykle nekonkurují.



Jde o to, zda svou činnost koordinují, a to evidentně dělaly. Financováním, dotacemi i fiktivní reklamou. — David Ondráčka (@David_Ondracka) September 13, 2019

Protikorupční organizace Transparency International dlouhodobě upozorňuje například na Babišův střet zájmů, kterým se zabývá Evropská komise a na podnět TI také Městský úřad v Černošicích. Ten v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání. Později krajský úřad uvedl, že v postupu úředníků shledal procesní i další nedostatky.