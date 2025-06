Soud dnes rozhodne v kauze Čapí hnízdo. Bez účasti Babiše a Nagyové

„Každým dnem lituji, že jsem šel do politiky,“ řekl v emotivním projevu Andrej Babiš a zdůraznil, že šel do veřejného života s cílem porazit „zkorumpovanou hydru“. Svou řeč zahájil tím, že trestní stíhání označil za účelové. V závěru vyzval soud, aby žalobní odvolání státního zástupce zamítl v plném rozsahu.

Ve své obhajobě Babiš odmítl jakékoli pochybení. „Cítím se nevinen. Prokázalo se, že jsem nic neudělal,“ uvedl. Trvá na tom, že ve věci nebyla žádná korupce a že celá kauza nedává smysl. Zároveň ostře kritizoval posudek znalce Vítězslava Hálka, který označil za zmanipulovaný a oznámil, že na něj podá trestní oznámení.

Podobně se hájila i obžalovaná Jana Nagyová. Ve své závěrečné řeči uvedla, že od počátku jednala v dobré víře. Tvrdí, že podle všech dostupných informací byla Farma Čapí hnízdo v době žádosti o dotaci malým či středním podnikem, vlastněným nepodnikajícími fyzickými osobami, což byl klíčový předpoklad pro získání evropské dotace. K rozhodování využila podle svých slov i právní analýzy a dokonce i konzultace s umělou inteligencí, která ji utvrdila v tom, že podobných případů bylo tehdy více.

Nagyová rovněž odmítla tvrzení žalobců, že by šlo o účelové vyvedení společnosti z holdingu Agrofert. „Věřila jsem, že děláme dobrou věc. A jak to dopadlo, to všichni víme,“ uzavřela svou řeč.

Obhájci obou obžalovaných se ve svých vystoupeních soustředili především na to, že v průběhu vyšetřování i soudního řízení docházelo ke změnám výkladu skutků, které jim byly kladeny za vinu. Advokát Michael Bartončík prohlásil, že státní zastupitelství opakovaně měnilo svou argumentaci a že žádná z firem z holdingu Agrofert v době podání žádosti o dotaci nedržela akcie Farmy Čapí hnízdo. Podle něj nebyl dotační úřad uveden v omyl, protože měl informace o tom, že partnerem projektu byl Agrofert.

Advokát Eduard Bruna navíc napadl ústavnost případného postupu, kdy by vrchní soud nařídil městskému soudu uznat obžalované vinnými. Podle něj by šlo o nepřijatelný a neústavní zásah do rozhodování nezávislého soudu.

Státní zástupce Mojmír Frček naopak navrhl, aby vrchní soud zrušil dosavadní zprošťující rozsudek a případ vrátil městskému soudu. Ten by měl podle něj výslovně uznat Babiše i Nagyovou vinnými. Frček kritizoval, že ani druhý rozsudek městského soudu neodstranil zásadní vady, které mu vrchní soud již dříve vytýkal.

V průběhu jednání zazněla také kritika postupu tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který obnovil původně zastavené trestní stíhání. Babiš jej obvinil ze lži a naznačil, že se tak stalo na politickou objednávku.

Po dopolední části jednání vyhlásil soud přestávku. Rozhodnutí bude oznámeno ještě dnes odpoledne, avšak za nepřítomnosti hlavních aktérů – Babiš i Nagyová se z vyhlášení omluvili.