Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak

Andrej Babiš, kandidát na budoucího premiéra, získal v nedávných volbách nový poslanecký mandát. S ním získal i imunitu před trestním stíháním, což ovšem neznamená konec jeho kauzy Čapí hnízdo. Již v úterý se formálně otevře možnost, aby Městský soud v Praze požádal Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Tuto možnost potvrdila zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová, která uvedla, že soud může o vydání požádat až po zveřejnění výsledků voleb ve Sbírce zákonů.
I přes možnost soudního požadavku je z reakcí na volební výsledky patrné, že Sněmovna tentokrát Babiše spravedlnosti nevydá. Soudce tak bude muset na obžalovaného Andreje Babiše zkrátka počkat, i když případ dotačního podvodu na Čapím hnízdě bude pokračovat. Babiš sice v minulosti, konkrétně v letech 2017, 2018 a 2022, o své vydání k trestnímu stíhání Sněmovnu sám požádal, ale tentokrát svůj postoj změnil. Už před volbami novinářům sdělil, že o své vydání rozhodně nepožádá.
Brzy po volbách se pak ozvali jeho možní spojenci. Jako první se vyjádřil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který je s Babišem v jednání o budoucí vládě. Okamura uvedl, že jeho hnutí vydání Babiše nepodpoří, přičemž důvodem má být nesouhlas s délkou trvání celého případu. Okamura je přitom sám v obdobné situaci, neboť čelí obžalobě z podněcování nenávisti.
Ani další potenciální vládní partneři z řad Motoristů se k otázce Babišova vydání nijak zvlášť nevyjadřují. Jejich nová poslankyně a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká podle webu Seznam Zprávy uvedla, že se touto otázkou zatím nezabývají. Motoristé v současné době řeší interní záležitosti a otázky spojené s podobou vlády. Podle Vesecké není možné o vydávání či nevydávání kohokoli rozhodovat bez podrobné znalosti všech okolností.
V kauze Čapí hnízdo pražský vrchní soud letos v červnu zrušil rozsudek městského soudu, který Babiše a Janu Nagyovou zprostil obžaloby. Vrchní soud přistoupil k věci odlišně a po provedeném dokazování nařídil soudci Městského soudu Janu Šottovi, aby oba odsoudil. Podle odvolacího soudu se oba dopustili dotačního podvodu a zároveň spáchali trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie.
Vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Tomáš Gřivna, popsal, jak bude případ pokračovat, když soudy nestihly vynést pravomocný rozsudek. Podle Gřivny platí, že pokud Babiš vydán bude, soud bude pokračovat. V opačném případě bude řízení ve vztahu k němu přerušeno a soud bude pokračovat pouze s obžalovanou Janou Nagyovou.
Jelikož Evropský parlament Nagyovou letos k trestnímu stíhání vydal, soud bude mít dostatek času její případ pravomocně ukončit. Andrej Babiš by se pak dostal na řadu za čtyři roky, pokud by v té době skončil jako poslanec. Jakmile by pominula překážka v podobě imunity, Gřivna předpokládá, že by se jeho trestní řízení obnovilo.
Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.
