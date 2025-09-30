Prezident Petr Pavel se v pondělí setkal s lídrem favorizovaného hnutí ANO Andrejem Babišem. Politici řešili Babišův možný střet zájmů či jeho vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Tématem bylo i povolební vyjednávání.
O jednání mezi Pavlem a Babišem, které proběhlo v pondělí ráno, informovala kancelář prezidenta republiky na sociální síti X. Iniciovala ho hlava státu,
"Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Prezident se také dotazoval na to, jak se předseda hnutí staví k možnému vydávání v souvislosti s kauzou Čapího hnízda," uvedla kancelář.
Podle srpnových informací webu Seznam Zprávy dopsal Vrchní soud své rozhodnutí, jímž zavazuje soudce pražského městského soudu Jana Šotta svými pokyny. Senát má být přesvědčen o vině Babiše a současné europoslankyně Jany Nagyové.
Soud dospěl k závěru, že dvojice se dopustila dvou trestných činů, konkrétně dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Už nyní je však zřejmé, že rozsudek nepadne před volbami. Sněmovnu po nich čeká další rozhodování o vydání šéfa hnutí ANO k trestnímu stíhání.
Pavel chtěl také od lídra hnutí ANO slyšet, co bude dělat po sečtení volebních výsledků. "Dále se prezident zajímal o to, jaké kroky Andrej Babiš zvažuje v případě volebního vítězství a kde bude hledat podporu pro svou případnou vládu," sdělila kancelář bez dalších podrobností.
Žádný další z politických lídrů se před víkendem na Pražský hrad nechystá. "Prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy politických stran," dodali jeho spolupracovníci.
Související
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí
Petr Pavel , Andrej Babiš , Čapí hnízdo
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Pavel povolal Babiše na Hrad. Kancelář prozradila, co prezidenta zajímalo
před 57 minutami
OBRAZEM: ANO finišuje s kampaní. Babiš nechce opakovat čtyři roky starý scénář
před 1 hodinou
Trumpovo selhání na Ukrajině: Jediná cesta k příměří vede přes tvrdý tlak na Putina
před 1 hodinou
Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová
před 2 hodinami
V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí
před 2 hodinami
V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream
před 4 hodinami
Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth
před 5 hodinami
Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO
před 7 hodinami
Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ
před 7 hodinami
Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu
před 8 hodinami
Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu
před 9 hodinami
Evropské špičky jednají o narušování vzdušného prostoru. Kellogg prozradil, proč USA jednají s Lukašenkem
před 10 hodinami
Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek
před 11 hodinami
"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém
před 12 hodinami
Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr
před 12 hodinami
Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování
před 13 hodinami
Trump ohlásil zavedení stoprocentního cla na veškeré filmy natočené mimo USA
před 14 hodinami
Počasí o následujícím víkendu: V noci hrozí mrazy, během dne déšť
včera
Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru
včera
Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.
Zdroj: Libor Novák