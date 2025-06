Soud zrušil osvobození Babiše. Kauzu Čapí hnízdo vrátil na začátek

Vrchní soud tak reagoval na předchozí rozhodnutí Městského soudu, který dvojici obžalovaných již dvakrát nepravomocně zprostil obžaloby, naposledy počátkem loňského roku. Kauza se tak opět dostává na začátek a bude pokračovat před senátem soudce Jana Šotta, jenž se případem zabýval i v minulosti.

Obžaloba tvrdí, že firma Farma Čapí hnízdo byla účelově vyvedena ze struktur holdingu Agrofert, aby mohla získat dotaci z Evropské unie ve výši 50 milionů korun. Tento krok měl být podle státního zastupitelství záměrný, aby projekt splnil formální kritéria na čerpání prostředků pro malé a střední podniky.

Rozhodnutí o zrušení rozsudku zdůvodnila předsedkyně senátu Eva Brázdilová tím, že dokazování v předchozím řízení nebylo dostatečné a jeho vyhodnocení neobsáhlo všechny aspekty případu. „To hodnocení důkazů nebylo komplexní,“ uvedla Brázdilová. Dodala, že senátu nezbylo než zprošťující verdikt zrušit.

Zároveň upozornila, že odvolací soud měl možnost důkazy zopakovat, ale rozhodl se pro návrat případu k soudu prvního stupně, aby ten mohl dokazování doplnit. „Nic nebrání tomu, aby odvolací soud zopakoval důkaz nebo důkazy,“ doplnila soudkyně.

Zarážející pro senát vrchního soudu podle jejích slov bylo, že navzdory preciznímu zpracování důkazů v řízení soudce Jan Šott nakonec dospěl k osvobozujícímu rozsudku. „Jeho rozhodnutí nemůže obstát,“ konstatovala předsedkyně senátu Brázdilová.

Babiš se osobně vyhlášení rozsudku nezúčastnil a opakovaně tvrdí, že celý případ je politicky motivovaný. Podle něj začala kauza pouze kvůli tomu, že se rozhodl vstoupit do politiky. Podobně se ke kauze staví i Nagyová, která od počátku rovněž odmítá, že by se dopustila jakéhokoliv trestného činu.

Nové projednání kauzy tak znamená pokračování jednoho z nejznámějších politicko-právních případů posledních let v České republice.

„Každým dnem lituji, že jsem šel do politiky,“ řekl dopoledne u soudu v emotivním projevu Andrej Babiš a zdůraznil, že šel do veřejného života s cílem porazit „zkorumpovanou hydru“. Svou řeč zahájil tím, že trestní stíhání označil za účelové. V závěru vyzval soud, aby žalobní odvolání státního zástupce zamítl v plném rozsahu.

Ve své obhajobě Babiš odmítl jakékoli pochybení. „Cítím se nevinen. Prokázalo se, že jsem nic neudělal,“ uvedl. Trvá na tom, že ve věci nebyla žádná korupce a že celá kauza nedává smysl. Zároveň ostře kritizoval posudek znalce Vítězslava Hálka, který označil za zmanipulovaný a oznámil, že na něj podá trestní oznámení.

Podobně se hájila i obžalovaná Jana Nagyová. Ve své závěrečné řeči uvedla, že od počátku jednala v dobré víře. Tvrdí, že podle všech dostupných informací byla Farma Čapí hnízdo v době žádosti o dotaci malým či středním podnikem, vlastněným nepodnikajícími fyzickými osobami, což byl klíčový předpoklad pro získání evropské dotace. K rozhodování využila podle svých slov i právní analýzy a dokonce i konzultace s umělou inteligencí, která ji utvrdila v tom, že podobných případů bylo tehdy více.

Nagyová rovněž odmítla tvrzení žalobců, že by šlo o účelové vyvedení společnosti z holdingu Agrofert. „Věřila jsem, že děláme dobrou věc. A jak to dopadlo, to všichni víme,“ uzavřela svou řeč.

Obhájci obou obžalovaných se ve svých vystoupeních soustředili především na to, že v průběhu vyšetřování i soudního řízení docházelo ke změnám výkladu skutků, které jim byly kladeny za vinu. Advokát Michael Bartončík prohlásil, že státní zastupitelství opakovaně měnilo svou argumentaci a že žádná z firem z holdingu Agrofert v době podání žádosti o dotaci nedržela akcie Farmy Čapí hnízdo. Podle něj nebyl dotační úřad uveden v omyl, protože měl informace o tom, že partnerem projektu byl Agrofert.

Advokát Eduard Bruna navíc napadl ústavnost případného postupu, kdy by vrchní soud nařídil městskému soudu uznat obžalované vinnými. Podle něj by šlo o nepřijatelný a neústavní zásah do rozhodování nezávislého soudu.

Státní zástupce Mojmír Frček naopak navrhl, aby vrchní soud zrušil dosavadní zprošťující rozsudek a případ vrátil městskému soudu. Ten by měl podle něj výslovně uznat Babiše i Nagyovou vinnými. Frček kritizoval, že ani druhý rozsudek městského soudu neodstranil zásadní vady, které mu vrchní soud již dříve vytýkal.

V průběhu jednání zazněla také kritika postupu tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který obnovil původně zastavené trestní stíhání. Babiš jej obvinil ze lži a naznačil, že se tak stalo na politickou objednávku.