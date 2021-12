Černochová se sešla se Zemanem, hovořili o směřování armády nebo modernizaci

Zeman se podle ní zajímal o její názory, kam by měla armáda směřovat, zda by mělo Česko dávat přednost expediční nebo teritoriální armádě. Tématem byly také moderní prostředky jako drony nebo robotika a prezident se zajímal i o akviziční proces. Oba politici se podle Černochové shodli na tom, že je potřeba diskutovat o tom, že do debat o rozhodnutích typu odchodu spojenců z Afghánistánu by mělo být zapojeno více lidí. Zeman opakovaně stažení z Afghánistánu kritizoval, o odchodu rozhodli především zástupci USA.

Na schůzce Černochová se Zemanem diskutovali také o výdajích dvou procent HDP na obranu. Podle Černochové by se mělo na dodržení tohoto závazku daného v NATO trvat, i když Česko čekají "hubené roky". Peníze, které směřují na modernizační projekty podle ní dají práci lidem a podpoří českou ekonomiku. Při přepracování státního rozpočtu na příští rok nevidí velký prostor na možné škrty v obraně.

Jako možnou cestu označila vytvoření investičního fondu, ve kterém by se shromažďovaly peníze na modernizaci armády. Do doby, než by byly tyto peníze na dané akvizice potřeba, by je podle ní mohly využít jiné resorty, armáda by ale měla jistotu, že o ně do budoucna nepřijde.

Tématem byla i podpora českého zbrojního průmyslu.