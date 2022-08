Česká unie cestovního ruchu kritizuje návrh vyhlášky o nižších teplotách vytápění

Unie upozornila na to, že ministerstvo záměr se zástupci podnikatelů nekonzultoval, a vyzývá vládu k debatě nad podobnými návrhy. Navrhuje stanovení maximální ceny elektřiny. Za současného stavu podnikatelé zvažují, zda neukončit činnost, uvedla dnes unie v tiskové zprávě.

Současná vláda ještě v roli opozice poukazovala podle ČUCR na velmi malou pomoc službám a cestovnímu ruchu, které byly výrazně zasaženy pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními. "Nyní však podnikatelům říká: lákejte vaše domácí i zahraniční klienty s téměř šesti a vícenásobně drahými energiemi do akvaparků, bazénů a saun na teplotu 19 stupňů, zasněžujte lyžařské svahy 'úsporně', do hotelů přijeďte se svetrem a na večeři nabízíme jen studenou kuchyni?" uvedli zástupci unie. Doplnili, že tím stoupá nejistota podnikatelů a případný zánik jejich činnosti by byl drahý i pro stát.

V případě, že ministři nepřistoupí k zastropování cen elektřiny, lze podle ČUCR čekat turbulentní podzim a nejistou zimní sezonu.

MPO ve vyhlášce například pro hotely navrhuje snížení teploty o dva, ale i pět stupňů Celsia. V pokojích by měly vytápět na 18 stupňů místo dosavadních 20, stejně jako v zasedacích místnostech nebo jídelnách. V hotelových koupelnách by nově mělo být 19 stupňů, přitom současná orientační teplota činila 24 stupňů.

MPO uvedlo, že stanovování jednotlivých teplot probralo se zástupci ministerstva zdravotnictví. Vyhláška je do 19. srpna v meziresortním připomínkovém řízení, následně by ji podle úřadu měla posoudit Legislativní rada vlády.