Česko pošle na oddlužení Somálska téměř milion eur

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko se zapojí do iniciativy Mezinárodního měnového fondu (MMF) na oddlužení Somálska. Přispět by mělo částkou 0,92 milionu eur (24,5 milionu korun), navrhuje ministerstvo financí, podle kterého v podstatě půjde o formu rozvojové pomoci. Návrh by na některém z příštích jednání měla schválit vláda.