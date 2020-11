Česko zavede evropský kodex pro telekomunikace, umožní určit pásma pro 5G

"Je to komplexní novela, která upravuje různé oblasti jako je ochrana spotřebitele, koordinace přidělování spektra, modernizace tísňové komunikace a podobně," řekla ČTK mluvčí předkládajícího ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová. Přezkum stávajícího regulačního rámce pro telekomunikace je možností, jak zjednodušit současnou strukturu, a tím posílit její soudržnost a dostupnost.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Novela obsahuje posílená pravidla týkající se spotřebitelů, která mají usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu, například lidem, kteří si předplácí balíček služeb. Zároveň by měla stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.