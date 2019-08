Dusno v TOP 09: Už se poprali? Tohle je cesta do pekel, varuje zasvěcený hlas

Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu. O post předsedy se doslova poperou Markéta Pekarová Adamová a Tomáš Czernin. Jiří Pospíšil už kandidovat nebude, odůvodnil to tím, že se chce soustředit na práci europoslance a pražského zastupitele.

Pekarová Adamová, která své rozhodnutí kandidovat oznámila tento týden, mnohé překvapila. V minulosti totiž tvrdila, že o post zájem nemá. Její rozhodnutí tak zaskočilo nejen Czernina, ale i předsedu poslaneckého klubu Miroslava Kalouska.

Své si k situaci ve straně řekl i bývalý předseda pražské organizace TOP 09 a někdejší šéf poslanců TOP 09 František Laudát. „Už se perou? Zatím se v českých nestojatých politických vodách mluví o horkém podzimu Andreje Babiše a o protivládních a protizemanovských demonstracích v ulicích při výročí 17. listopadu. Oznámením Markéty Pekarové Adamové o kandidatuře na post předsedkyně TOP 09 do podzimních politických otazníků přibude tento další,“ myslí si bývalý politik.

To, jak se situace vyvinula, podle něj není nejlepší. „Pro TOP 09 bohužel, se předvečer souboje Markéty a Tomáše Černína odehrává přes média, která ambice obou líčí jako souboj stoupenců liberálnější Markéty a konzervativnějšího až klasicky konzervativního Tomáše. Obávám se, že problém je víc lidský, než programový, stejně, jako jsem to viděl dlouhé roky u sociálních demokratů a kdysi ho zažil i na vlastní kůži v ODS, o pražské TOP 09 ani nemluvě,“ vysvětluje.

Podle něj ani tak nejde o Markétu Adamovou Pekarovou a Tomáše Černína. „Oba svými lidskými profily daleko převyšují současnou politickou lůzu, která tady vládne, či ohrožuje vlastní zemi z opozičních lavic. Jde o lidi, kteří jsou za oběma kandidáty seřazeni,“ varuje. „Současný svět (jeho demokratická část) se nedá, a neměla by se, řídit ryze nástroji konzervatismu, nebo liberalismu. Rozumná pragmatická politická nabídka by měla být syntézou obou přístupů a jejich nástrojů. Konzervativní vzdělávání by přinášelo v dramaticky měnícím se světě ztrnulost a úpadek (naše školství je toho dokladem), ignorování a popírání vlastenectví, redefinování rodiny... naopak frustraci velké části společnosti, její rozpolcenost a jistou bezcílnost lidí žijících na určitém území, či dokonce inklinaci k extrémním stranám,“ píše na facebooku Laudát.

„Všechny rozvraty, které jsem zažil v přímém přenosu v politických stranách, jen vzdáleně měly nádech ideového střetu. V 95% šlo o lidskou rvačku o posty, vliv, moc, osobní animozity, averze, předpokládané, nebo reálné kšeftíky apod. Ať už sněm TOP 09 dopadne jakkoli, problém s velkou pravděpodobností nezmizí. TOP 09 sice nemá svého Foldynu a ODS odešlého Klause mladšího, ale potlačit negativní lidské počínání je úkol pro velmi silnou osobnost, která umí hodně rázně praštit do stolu a má pro tuto ránu dostatek autority a podpory. Co je však jisté v nominačním období TOP 09 před podzimním sněmem je, že mediální přestřelky ať už kandidátů na vedení strany, nebo jejich stoupenců, je cestou do pekel,“ varuje svou někdejší stranu Laudát.