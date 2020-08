EU neakceptuje volby v Bělorusku, oznámil Babiš. Senát vyvěsil historickou běloruskou vlajku

O věci jednal ještě před summitem s premiéry zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), kteří by se měli osobně setkat na konci srpna ve Slovinsku. Babiš řekl, že dnes večer bude jednat se zástupci Bělorusů žijících v České republice.

"Evropská rada konstatovala, že neakceptuje výsledky voleb v Bělorusku, že volby neproběhly transparentně, že Bělorusové musí rozhodnout ve svobodných volbách o svém osudu. Evropská unie určitě nechce Bělorusům říkat, co mají dělat, kam mají patřit, je to jejich výsostné rozhodnutí. Dále Evropská rada potvrdila sankce proti lidem, kteří se podíleli na perzekucích, násilí a brutalitě, která proběhla v Bělorusku," uvedl premiér.

Ministři zahraničí zemí EU se v pátek shodli na sankcích proti běloruským představitelům zodpovědným za násilné potlačení protestů a falšování výsledků sporných voleb hlavy státu.

Předseda Evropské rady Charles Michel po summitu sdělil, že podle Evropské unie prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Na dotaz novinářů ohledně ruské role Michel prohlásil, že o osudu Běloruska se musí rozhodnout v Bělorusku, nikoli v Bruselu či v Moskvě.

Alexandr Lukašenko, který vládne Bělorusku už 26 let, čelí už přes týden masovým protestům. Část obyvatel totiž pokládá jeho oficiálně oznámené vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna s více než 80 procenty hlasů za zfalšované. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod, přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům v minulých dnech. Zadrženo bylo na 7000 lidí a z toho kolem 4000 stále zůstává ve vězení. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

Lukašenkova soupeřka Svjatlana Cichanouská ještě před summitem vyzvala EU, aby výsledek voleb neuznala, zatímco Lukašenko poradil západním vůdcům, aby se starali o problémy vlastních zemí.

Podle Babiše je problém, že opozice v Bělorusku je roztříštěná. "Protikandidátka je mimo Bělorusko, což není ideální," uvedl. Cichanouská je v exilu v Litvě. "Nějaké konzultace a debaty probíhají, ale nejsme schopni a ani nechceme nějakým způsobem do toho zásadně zasahovat. Jde o to, aby se opozice nějakým způsobem snažila domluvit se stávajícím establishmentem," dodal premiér. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki podle Babiše informoval, že jeden z původních kandidátů na běloruského prezidenta přiletěl do Varšavy.

Senát dnes na Valdštejnském paláci v Praze vyvěsil historickou běloruskou vlajku. Chce tak dát najevo svou podporu občanským svobodám v Bělorusku. ČTK to sdělila mluvčí Senátu Sue Nguyen.

Vyvěšení vlajky je podle ní v souladu s usnesením senátorů z minulého týdne. V něm Senát odsoudil policejní zásahy proti demonstrantům, kteří protestovali proti falšování výsledků prezidentských voleb. Senátoři tyto zásahy označili za násilné a zjevně nepřiměřené. Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický. Senátoři zároveň apelovali na českou vládu, aby násilnosti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka odsoudila. "Svoboda slova a shromažďování je základním lidským právem, jehož násilné potlačování nesmí mít v evropském prostoru místo," konstatoval Senát.