Europoslanci ANO a KSČM jsou v OVM častěji než ODS či STAN. Někteří nebyli pozváni vůbec

Vyvěrá z nich vztek, lítost, ale i naprostá rezignace. Čtveřice europoslanců Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský (oba KDU-ČSL), Jiří Pospíšil (TOP 09) a Evžen Tošenovský (ODS) se s ignorací ze strany pořadu Otázky Václava Moravce vyrovnává po svém. „Pořad mám ráda, každou neděli se na něj dívám a pevně věřím, že si jednou na mě pan moderátor Václav Moravec vzpomene a osloví mě,“ smutně se pousměje Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, v němž zasedá v poslaneckém klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) stejně jako Zdechovský i Pospíšil.

Na stranické příslušnosti zřejmě vůbec nezáleží

Zatímco zmínění politici nebyli za šest let od svého zvolení v pořadu ani jednou, někteří jejich kolegové září z televizní obrazovky téměř neustále. Například Luděk Niedermayer z TOP 09 byl u Václava Moravce už šestnáctkrát, komunistka Kateřina Konečná jedenáctkrát, jak vyplývá ze statistického přehledu, který uvádíme pod článkem. „Myslím si, že nezáleží ani tak na stranické příslušnosti, ale na bližších vztazích. Někdy mě ale zaráží, jak často je v Otázkách Václava Moravce komunistka Kateřina Konečná,“ je překvapený Evžen Tošenovský, který je v Bruselu členem frakce Evropských konzervativců a reformistů.

Přehlížení některých politiků mrzí Jiřího Pospíšila z TOP 09. „Nerozumím tomu. Nechci, aby to vyznělo, že jsem arogantní, ale když si uvědomíte, že jsem byl dva roky předsedou TOP 09, tedy parlamentní strany, a nedostal jsem ani jednou pozvání, tak to zní divně. Zdůrazňuji, že jsem nebyl nikdy pozvaný, není to tak, že by mně z produkce třeba volali a já se omluvil. Za šest let mě vůbec nikdo ohledně Otázek Václava Moravce nekontaktoval. Svědčí to o nekvalitním přístupu ze strany veřejnoprávního média.“ stěžuje si bývalý ministr spravedlnosti z Topolánkova i Nečasova kabinetu. Tomáše Zdechovského zaráží, že je diskuzní pořad nevyvážen. „Přece není možné, aby jiní tam byli permanentně a někteří do studia za šest nevlezli ani jednou. Zřejmě nás někdo považuje za zlobivé anebo prostě naše názory nechtějí slyšet. Jsou to ale jen mé dohady, není to tak, že bych někoho cíleně osočoval,“ upozorňuje Zdechovský, v Evropském parlamentu místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

EuroZprávy.cz se snažily kontaktovat Českou televizi a mohou své tvrzení ohledně e-mailové korespondence doložit. Redakce se nejprve už 20. července 2020 obrátila na tiskovou mluvčí veřejnoprávního média Karolínu Blinkovou a ve stejný den přes e-mail kontaktovala i moderátora pořadu doktora Václava Moravce, jemuž redakce ještě poslala textovou zprávu. Jelikož se nikdo z oslovených neozval, web 22. července 2020 napsal ještě na e-mail určený pro žurnalisty. Redakce k žádosti vždy připojila i vypracovanou statistiku. Za více než měsíc nikdo z České televize na dotaz, proč někteří europoslanci nedostali za šest let od svého zvolení v Otázkách Václava Moravce prostor, vůbec neodpověděl.

Bývalý šéf TOP 09 zvažoval kvůli neúčasti stížnost

Pospíšil vážně uvažoval, že napíše do České televize stížnost, proč je přehlížen a z jakého důvodu do studia nechodí. „Potom jsem od toho ustoupil, protože mně to přišlo malicherné, ale když nad tím znovu tak přemýšlím, zřejmě přece jen vznesu dotaz. Když jsem vykonával funkci předsedy TOP 09, tak jsem z levice neustále poslouchal, jak je naše strana protěžovaná a že jsme neustále v České televizi. Moje nula na kontě účastí v diskuzním pořadu je dosti pádnou odpovědí na neopodstatněnou kritiku,“ konstatuje člen Výboru pro právní záležitosti. Paradoxně ale TOP 09 v součtu politických stran v účasti ve vysílání vede, v žebříčku je na prvním místě se šestnácti vystoupeními, a to díky Luďku Niedermayerovi.

Neúčast v populárním pořadu netrápí Evžena Tošenovského. „Nikterak svoji absenci neřeším a neprožívám ji. Nebudu se trápit něčím, co nemohu ovlivnit. Je to věc pana Moravce a jeho štábu, zda mě osloví či nikoli. S tím já nic neudělám,“ hodnotí situaci pragmaticky člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Nevyváženost v počtu pozvaných respondentů si Michaela Šojdrová vysvětluje diplomaticky. „Když máte v Evropském parlamentu jedinou komunistku, kterou je Kateřina Konečná, pak je jasné, že dostane pozvání vícekrát, protože u ní není obměna možná jako například u našeho klubu Evropské lidové strany, v níž je pět českých zástupců, a tak je zde na výběr,“ míní členka Výboru pro kulturu a vzdělávání. Kuriózní je, že největší počet účastí má Luděk Niedermayer, který je v Evropském parlamentu členem zmíněné frakce Evropské lidové strany. Jeho šestnáct účastí o nějakém velkém protáčení tedy příliš nesvědčí. „Myslím si, že zrovna kolega Niedermayer má vždy, co říci,“ je přesvědčena Šojdrová.

Její spolustraník Tomáš Zdechovský ale trvá na svém. „Ať to beru z jakéhokoli úhlu pohledu, je nespravedlivé i nefér, že je někdo před kamerami tak často, a my, co jsme v Europarlamentu šest let, jsme u Václava Moravce nedostali slovo ani jednou. Opravdu by mě zájímaly důvody a klíč, podle něhož jsou europoslanci do pořadu vybíráni,“ čílí se člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Na stejnou vlnu je naladěn i Jiří Pospíšil. „Ať se na mě nikdo z České televize nezlobí, ale je to neseriózní,“ má jasno.

Koho zatím televizní diváci ale vůbec neviděli, jsou europoslanci z České pirátské strany. Na jejich kontě svítí nula. Mikuláše Peksu z frakce Zelených / Evropské svobodné aliance však statistika nechává chladným. „Nikdo nemá povinnost mě anebo Piráty zvát do svého pořadu. Pokud někdo o mě nestojí, já si přece nemohu pozvání vynucovat nebo se cpát do jiných redakcí. Sice si zájmu vždy cením a vážím, ale nic si vynucovat nemohu. Jiným do hlavy nevidím, a tak neřeším, proč jsem já nebo strana přehlíženi,“ praví Peksa, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Účast europoslanců od roku 2014 v pořadu Otázky Václava Moravce:

Luděk Niedermayer (TOP 09, ve volbách 2019 do Evropského parlamentu - EP kandidoval subjekt s názvem „Starostové STAN s regionálními partnery a TOP 09“ ) – 16x

Kateřina Konečná (KSČM) – 11x

Pavel Telička (hnutí Hlas, původně hnutí Ano), Jan Zahradil (ODS) – 8x

Pavel Svoboda (KDU-ČSL, bývalý europoslanec,ve volbách 2019 do EP neuspěl), Stanislav Polčák (STAN, ve volbách 2019 do EP kandidoval subjekt s názvem „Starostové STAN s regionálními partnery a TOP 09“ ) - 5x

Jan Keller (nestraník za ČSSD, bývalý europoslanec, v roce 2019 se rozhodl do Evropského parlamentu nekandidovat), Alexandr Vondra (ODS), Dita Charanzová (nestraník za hnutí Ano) – 3x

Petr Mach (Svobodní, 31. srpna 2017 na mandát europoslance rezignoval, jeho náhradník Jiří Payne nebyl od roku 2017 v pořadu OVM ani jednou), Radka Maxová (hnutí Ano) – 2x

Miloslav Ransdorf (KSČM – zemřel 22. ledna 2016), Miloslav Poche (ČSSD – bývalý europoslanec, skončil, v roce 2019 nekandidoval), Petr Ježek (nestraník za hnutí ANO, bývalý europoslanec, v roce 2019 nebyl za hnutí Hlas zvolen), Martina Dlabajová (nestraník za hnutí ANO), Ivan David (SPD) – 1x

Europoslanci, kteří za šest let svého působení nebyli v pořadu OVM ani jednou:

Jiří Pospíšil (TOP 09, ve volbách 2019 do EP kandidoval subjekt s názvem „Starostové STAN s regionálními partnery a TOP 09“ ), Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský (oba KDU-ČSL), Evžen Tošenovský (ODS)

Nově zvolení europoslanci, kteří od roku 2019 v pořadu OVM nebyli ani jednou:

Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikukáš Peksa (všichni Česká pirátská strana), Martin Hlaváček, Ondřej Kovařík (oba hnutí ANO), Ondřej Knotek (dříve Česká pirátská strana, nyní hnutí ANO), Veronika Vrecionová (ODS), Hynek Blaško (SPD)

Součet za politickou stranu:

TOP 09 – 16x

hnutí Ano – 16x

KSČM – 12x

ODS – 11x

KDU-ČSL a STAN – 5x

ČSSD – 4x

STAN – 4x

Svobodní – 2x

SPD – 1x

Piráti – 0x

Otázky Václava Moravce – jak byli zváni europoslanci během mandátu 2014 – 2019 (statistika je vedena do 30. 6. 2019, kdy vypršel mandát)

2014

Niedermayer – 26. 10.; Telička – 25. 5. (den voleb do Evropského parlamentu); Polčák – 25. 5. (den voleb do Evropského parlamentu)

2015

Mach – 15. 3.; Niedermayer – 12. 4., 27. 5.; Keller – 4. 1., 26. 4., 7. 6.; Zahradil – 14. 6.; Telička – 30. 8.; Ransdorf – 20. 9.; Polčák – 25. 10.; Konečná – 19. 4., 29. 11.; Svoboda – 29. 11.

2016

Charanzová – 29. 5.; Konečná - 29. 5.; Mach – 10. 1.; Niedermayer – 14. 2., 15. 5., 16. 10.; Telička – 26. 6., 1. 5.; Zahradil – 21. 2., 26. 6.

2017

Konečná – 12. 3., 25. 6., 1. 10.; Niedermayer – 12. 2., 25. 6., 10. 9.; Polčák – 22. 1., 1. 10.; Svoboda – 25. 6., 1. 10.; Telička – 12. 3., 10. 12.; Zahradil – 4. 6.

2018

Dlabajová – 18. 11.; Svoboda – 2. 9.; Charanzová – 2. 9.; Niedermayer – 22. 4., 26. 8.; Poche – 17. 6.; Ježek – 17. 6.; Zahradil – 29. 4., 17. 6.; Konečná – 2. 9., 29. 4.; Telička – 25. 3.

2019

Niedermayer – 7. 4.; Telička – 17. 2.; Zahradil – 30. 6.; Svoboda – 30. 6.; Konečná – 3. 3.; Charanzová – 10. 3

Otázky Václava Moravce – jak byli zváni europoslanci během mandátu 2019+ (statistika je vedena od 1. 7. 2019, kdy začal nový mandát)

2019

Maxová – 29. 9.; David – 29. 9.; Vondra – 25. 8.; Niedermayer – 29. 9.

2020

Konečná – 19. 1., 5. 7.; Niedermayer – 15. 3., 10. 5., 5. 7.; Vondra – 19. 1., 19. 4.; Zahradil – 5. 1.; Maxová – 5. 1.; Polčák – 9.8.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/dily/