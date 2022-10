Fiala považuje oba pražské summity v Praze za povedené

Na Pražském hradě se ve čtvrtek sešly čtyři desítky vrcholných zástupců evropských států k neformální diskusi v rámci Evropského politického společenství (EPC). Nový formát má umožnit neformální diskusi bez potřeby přijímat společné deklarace a zlepšit kontakty mezi lídry bez ohledu na to, zda jsou jejich země členy EU. Dnes na jednání navázala schůzka unijních států.

"Na základě zpětné vazby bych chtěl říct, že se oba dny v Praze povedly," uvedl Fiala. Jednání měla smysl a český premiér věří v jejich konkrétní dopady. "Oba dva dny byly myslím reklamou na Českou republiku a jsou důkazem, že naše země má nyní v zahraničí potřebný kredit a důvěru partnerů," doplnil.

Michel poděkoval za vřelé přijetí v Praze a skvělou organizaci. "Ve čtvrtek jsme tu poprvé měli 44 zemí, které sdílejí společnou ambici pracovat v zájmu míru, stability a prosperity. Byla to příležitost si vzájemně naslouchat a rozpoznávat, jak se můžeme lépe pochopit a koordinovat, to vše na bází rovnosti," uvedl. Výhodou formátu EPC podle něj je, že není nijak institucionalizovaný a díky tomu je flexibilní.

Von der Leyenová označila přijetí v Praze za skvělé, líbilo se jí i prostředí Pražského hradu. "Byly to nádherné dny, budeme na ně dlouho vzpomínat," řekla.

Fiala: Mezi státy EU má stále větší podporu oddělení cen plynu od cen elektřiny

Stále větší podporu mezi státy Evropské unie má oddělení cen plynu od cen elektřiny. Na tiskové konferenci po dnešním neformálním summitu EU v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Navrhoval též uvolnění emisních povolenek z tržní rezervy. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová po summitu uvedla, že unijní exekutiva bude mít připravené detailnější návrhy opatření proti rostoucím cenám energií v následujících týdnech.

"Stále větší podporu má oddělení ceny plynu od ceny elektřiny, to by znamenalo ve výsledku snížení cen pro občany i firmy v Evropské unie," uvedl předseda vlády. Je podle něj nutné také hledat celoevropské možnosti pomoci s cenami energií velkým firmám, které není možno podporovat ze státních rozpočtů.

Členské země EU podle Fialy volají po společném evropském řešení a nechtějí se pouštět do národních cest, které by mohly být dražší a nemusely by vést ke kýženému výsledku.

Šéfka EK von der Leyenová poznamenala, že státy EU podporují společné nákupy plynu v příštím roce tak, aby se vzájemně nepřeplácely. Pokud jde o plyn z Ruska, podle šéfky EK aktuálně tvoří 7,5 procenta plynu importovaného do EU, zatímco dříve to bylo 40 procent. EU se podle von der Leyenové také podařilo snížit celkovou spotřebu o desetinu a naplnit zásobníky na téměř 90 procent, což znamená o 15 procent vyšší zásoby než stejnou dobou loni.

Za zásadní považuje von der Leyenová kromě společných nákupů plynu také ustálit jeho cenu a zabránit spekulacím s ní. Dalším krokem je částečné oddělení dopadu cen plynu na cenotvorbu elektrické energie. Dodala, že unijní exekutiva bude mít detailnější návrhy opatření proti rostoucím cenám energií hotové v nadcházejících týdnech.

Komise by je měla představit členským státům před řádným unijním summitem v Bruselu, který se koná 20. a 21. října. "Bude obsahovat tři prvky: snížení cen, zahrnutí solidarity do daného mechanismu a také počátek reformy trhu s elektřinou," řekl při odjezdu ze summitu italský premiér Mario Draghi.

Šéfka EK ale také apelovala na investice do obnovitelných zdrojů energie. Komise podle ní bude hledat další možnosti financování dotačních programů.

Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela je na jednání lídrů zemí EU za dva týdny potřeba přijmout nezbytná opatření pro snížení cen energetických zdrojů. Dále apeloval na snížení spotřeby a hovořil o otázce bezpečných dodávek plynu, přičemž také zmínil společné nákupy a čím dál širší podporu pro ně. V tomto ohledu má za důležité jednat s třetími zeměmi, které by se mohly v budoucnosti stát spolehlivými partnery.