Fiala si přeje, aby ODS udržela po volbách šest primátorů a 180 starostů

— Autor: ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) si přeje, aby ODS udržela po komunálních volbách své pozice, a to šest primátorů a 180 starostů. Řekl to dnes novinářům při odevzdání hlasu v Brně. V Senátu chce udržet většinu pro demokratické strany a aby Miloš Vystrčil obhájil mandát a mohl být nadále předsedou Senátu. Podle Fialy by lidé měli jít k volbám a volit politiky, které znají a vidí jejich práci.