Hamáček by považoval za úspěch, kdyby ČSSD pronikla do Sněmovny

"Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany," řekl Hamáček.

Voliči podle něj ČSSD trestají za koronavirovou pandemii. "Hnutí ANO tu zatáčku vybralo trošku dříve, nicméně všechny průzkumy, které já mám teď k dispozici, tak ukazují sociální demokracii přes pět procent, takže věřím, že to skončí úspěchem," řekl Hamáček. Neúspěchu ve volbách se nebojí.

Volit přijel Hamáček ze superdebaty v Českém rozhlase v Praze. Volební účast očekává mezi 60 a 65 procenty. "Někde jsem viděl fronty před volebními místnostmi," řekl.

Případné povolební koalice stran nechtěl komentovat, menšinovou vládu, v níž je ČSSD s hnutím ANO, nepovažuje za chybu. "Jsem hrdý na práci našich pěti ministrů, myslím, že jsme prosadili spoustu dobrého," uvedl.

V Česku začaly volby do Poslanecké sněmovny dnes ve 14:00, jsou osmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou nejen o novém složení dolní komory, ale i o tom, kdo sestaví budoucí vládu. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší.

Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.