Hamáček chce vyhlásit nouzový stav. Situace se nevyvíjí dobře, přiznal Vojtěch

"Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu," uvedl Hamáček.

Dodal, že současně v rámci svých kompetencí rozhodne o znovuzavedení hraničních kontrol na německých a rakouských hranicích. Později dodal, že opatření začne platit od páteční půlnoci. Otevřeno bude pouze 11 přechodů, ostatní budou uzavřeny. Pokud by podle něj byly hranice zcela uzavřeny, znamenalo by to problém s návratem českých občanů. Dodal, že opatření bude pravděpodobně znamenat omezení vlakové a autobusové dopravy přes hranice.

Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů). — Jan Hamáček (@jhamacek) March 12, 2020

Policie také podle něj začne kontrolovat, zda lidé dodržují karanténu. Vláda podle něj bude muset přijmout i další opatření.

Na hranicích už byly od pondělního rána zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu. Hasičům, policistům a celníkům pomáhá i armáda. Zkontrolovali desítky tisíc vozidel, několik lidí poslali do karantény.

Vojtěch novinářům před jednáním vlády řekl, že vyhlášení nouzového stavu a znovuzavedení kontrol na hranicích může být jedním z opatření, nemusí být jediné. "Teď víme, že se situace nevíjí úplně dobře, takže budeme muset přijmout další opatření," řekl. Na stole je podle něj vše, včetně uzavření hranic. "Situace je taková že musíme jednat rychle a razantně hned teď na začátku, abychom nedošli do stavu jiných zemí," dodal s tím, že jde o jeho názor.