Hamáček varoval před posunem ČSSD do středu, slíbil setrvání ve Sněmovně

Hamáček ve své řeči uvedl, že sjezd určí směr a program do sněmovních voleb. "Ve skutečnosti nemusíme nic vymýšlet. Náš program je jasný - my jsme levice," uvedl. ČSSD by podle něj měla být hrdá na to, že je jedinou demokratickou levicovou stranou. Účastí ve vládě podle něj zabránila posunu politiky hnutí ANO doprava a hájila zájmy svých tradičních voličů.

Vstup do vlády přinesl ČSSD kladné body, nyní ale na ni doléhá naštvanost lidí na kabinet a jeho činnost při epidemii, míní Hamáček. "Možná je škoda, že nám (premiér) Andrej Babiš odmítl svěřit ministerstvo zdravotnictví. My bychom boj s epidemií vedli profesionálně," řekl. Z vlády ale odcházet nechce. "Bylo by chybou ke covidové krizi přidat i politickou," vysvětlil.

ČSSD by se měla bránit posunu do politického středu, tvrdí Hamáček. "Nemá být oranžovou TOP 09 nebo Piráty, vyměnit svou minulost, program a voliče za potlesk na twitteru nebo v redakci Respektu," řekl v narážce na svého protikandidáta Tomáše Petříčka. Je to podle něj cesta do pekel. "Tito lidé ČSSD nikdy nevolí, jen nám posílají knížecí rady," řekl.

ČSSD jedná o spolupráci se Zelenými, podle Hamáčka musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce.

O případné spolupráci s dalšími subjekty po volbách by měla podle Hamáčka rozhodnout celá stranická základna v elektronickém hlasování. Věří tomu, že se ČSSD podaří zůstat sněmovní stranou. "Pokud společně zabojujeme a napřeme síly, věřím, že to zvládneme. Já nás do té Sněmovny dovedu," prohlásil.