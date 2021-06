Havlíček: Nikdo soudný nemůže dát garanci, že se znovu nebude zavírat

"Tuto garanci vám nedá nikdo soudný nikde ve světě," řekl ministr zástupcům oboru hotelnictví a gastronomie a vlády. Podle něj se ale vláda snaží očkovat jak to nejvíce jde, podle toho, jak přichází vakcíny ze zahraničí. "V průběhu července dosáhneme (proočkovanosti) 70 procent," dodal. Vláda podle něj proti loňsku nastavila lepší systém testování, jak PCR testy zdarma, tak i antigenní testování.

Spolu s restauratéry Havlíček věří ve fungování systému bezpečné provozovny, virus by se neměl tolik šířit v restauračních zařízeních. Jde například o dostatečné rozestupy mezi stoly nebo častou dezinfekci prostor.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) už nebude kvůli rozsudkům soudů lockdown bez vyhlášení nouzového stavu možný. "Ale chci věřit, že už nebude plošný lockdown nutný," řekla v diskusi.

Podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboše Kastnera v případě zavřených restaurací sedm z deseti hostů půjde do neformálního podniku. "Otevřou si buď garáž nebo kočárkárnu," řekl. Šíření viru je pak podle něj nekontrolovatelné. Argumentoval i spotřebou alkoholu, údaje o ní v tomto týdnu publikoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Podle něj se loni o 2,4 procentního bodu zvýšil počet lidí, kteří často pijí alkohol. Denně nebo obden loni pila pětina dotázaných. Výrazně také vzrostla odhadovaná průměrná roční spotřeba, loni činila osm litrů čistého alkoholu, při odečtení abstinentů dokonce 9,5 litru. To představuje nárůst o 0,3 a 0,7 litru. Spotřeba alkoholu na hlavu byla loni nejvyšší za poslední tři roky. Podle odborníků může mít zvýšená spotřeba souvislost s epidemií covidu-19.

SZÚ dělá výzkum každoročně, loni se ho zúčastnilo 1769 respondentů. Podle SZÚ šlo o reprezentativní vzorek populace ČR ve věku nad 15 let. Vlastní dotazování se uskutečnilo od poloviny listopadu do konce prosince loňského roku.

Kastner dále řekl, že by celý restaurační segment potřeboval vládní slib, že bude mít do budoucna rovné podmínky pro podnikání. V národním plánu obnovy ale podle něj moc zmínek o gastronomii není. "To přece není možné," dodal.

Je podle ně nutné nezvyšovat daň z přidané hodnoty, dostat do oboru peníze na marketing nebo legalizovat spropitné.