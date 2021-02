Hejtmani: Opatření jsou odpovídající, plní se nemocnice, musíme virus zastavit

"Ukazuje se, že ten růst je skutečně dramatický. U nás to sice zůstává na té úrovni tisíce nakažených, ale třeba takový Středočeský kraj už má 2500 nových přírůstků. Je to asi dáno virulentností těch mutací. Zatím nevidím v těch opatřeních nic, co bych považoval za nevhodné. Spíše si myslím, že je to skutečně asi žádoucí," řekl Vondrák.

Podle něj někteří odborníci hovoří i o kompletním lockdownu, tedy i zavření výrobních firem. "To teď nejsem schopen nějakým způsobem posoudit, protože pokud by se tam testovalo, tak by se to dalo nějakým způsobem ochránit. Ta opatření, jak jsou vydaná, jsou podle mého názoru víceméně v souladu s tím, jak jsme se o nich bavili," uvedl Vondrák.

Situací se podle něj v pondělí bude zabývat i krizový štáb kraje. Kontroly opatření jsou podle hejtmana záležitostí policie. "Spíše bych jako vždy apeloval na tu prevenci, než na tu represi. Lidé se mě na opatření ptají a myslím si, že jsou ochotni na to přistoupit. Víme dobře, že jsou ale i takoví, kteří to neučiní," podotkl hejtman.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda od pondělí na tři týdny zpřísní pravidla pro volný pohyb lidí. Budou muset zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřou se školky i zbývající otevřené školy a také další obchody, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísní se pravidla pro zakrytí nosu a úst. Kabinet zároveň od soboty vyhlásil nový nouzový stav, od října třetí. Má trvat 30 dní, v nouzovém stavu tak ČR bude nepřetržitě téměř půl roku.

Hejtman Vysočiny: Musíme zastavit šíření viru, plní se nemocnice

K nastavení přísnějších protiepidemických opatření dojít muselo a bylo to zřejmé už několik týdnů, protože se situace nelepšila, řekl dnes ČTK hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS). Uvedl, že lůžka jednotek intenzivní péče a ARO jsou už skoro plná i v krajských nemocnicích na Vysočině. Britská mutace koronaviru se vyskytla i mezi pracovníky na krajském úřadě.

Šíření viru je podle Schreka potřeba zastavit všemi prostředky. "Já nedokážu vyhodnotit, které jsou správné, které jsou efektivní a které ne. Já jenom vím, že jestli se to dá něčím zastavit, tak totálním omezením sociálních kontaktů," řekl. Obsazenost jednotek intenzivní péče, oddělení ARO a lůžek s umělou plicní ventilací v krajských nemocnicích už podle hejtmana převýšila 90 procent. "A to už je kritická hranice," řekl. Vysočina přitom počtem potvrzených nákaz covidem-19 nepatří k nejpostiženějším regionům v Česku.

Kulhánek: Omezení pohybu je šance zastavit rychlé šíření viru

Výraznější omezení mobility obyvatel, které vláda od pondělí zavedla v celé zemi, je reakcí na agresivnější britskou mutaci koronaviru a jedinou možností jak snížit sociální kontakty a zastavit rychlý přenos britské mutace. ČTK to dnes řekl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). Zpřísněná opatření začnou v Česku platit od 1. března.

"Myslím si, že to, co se stalo, že je tvrdý lockdown, je to opravdu ta největší výstraha před tím, že situace je extrémně vážná," řekl ČTK. Zdůraznil, že záleží na odpovědnosti každého člověka. Lidé by podle něj v následujících třech týdnech neměli hledat cesty, jak nařízená omezení obejít, ale hledat cestu, jak je dodržovat, "Abychom si sami o sobě s jistotou mohli říci, že jsme nevystavili ani sebe ani okolí žádnému nebezpečí," uvedl hejtman.

Pro Karlovarský kraj znamenají nová opatření menší změnu než pro ostatní kraje, protože region už zažil uzávěru okresů Sokolov a Cheb. Nová opatření jsou ještě přísnější. "Ze svého pohledu jsem před několika týdny vnímal pro náš kraj uzávěru okresů jako vykřičník i pro lidi aby věděli, že situace je vážná. Teď bohužel ten vykřičník zazněl pro celou republiku," řekl.

V Karlovarském kraji podle statistik už několikátý den nárůst nemocnosti stagnuje, v ostatních krajích se ale výrazně zvyšuje. "Je pravděpodobné, že ta vlna, a je to britská mutace, která u nás v kraji už představuje 98 procent, se žene ze západu na východ," uvedl Kulhánek.