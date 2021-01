Hnilička se omluvil a složil poslanecký mandát, v čele NSA zatím zůstává

Na Hniličku se snesla kritika potom, co se navzdory vládním omezením proti šíření koronaviru účastnil o víkendu oslavy v teplickém hotelu. Na plénu se omluvil za to, že porušil vládní opatření, a uvedl, že je namístě, aby ze svého jednání vyvodil důsledky. Udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba a určitě to nebude ani moje poslední chyba, řekl.

Většina opozice žádá i jeho konec v čele sportovní agentury. Hnilička dříve sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. "Udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí," uvedl dnes.

V hotelu Prince de Ligne se v sobotu večer konala podle Blesku oslava 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Vedle Hniličky se jí účastnili například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, či bývalý premiér Jiří Paroubek. Organizátor i účastníci porušili několik opatření, hrozí jim pokuta. Policejní prezident Jan Švejdar dnes oznámil, že kvůli účasti odvolá z postu libereckého krajského policejního ředitele Vladislava Husáka.