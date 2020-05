Hnutí ANO by volila třetina Česka. Druzí jsou Piráti

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí ANO si v dubnovém volebním modelu Kantar CZ drží podporu 34 procent, Piráti si polepšili na 16 procent, třetí ODS by podpořilo 11,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo osm stran, pod potřebnou pětiprocentní hranicí by zůstali lidovci. Volební model agentury Kantar CZ dnes zveřejnila Česká televize (ČT), agentura ho sestavila ve druhé polovině dubna.