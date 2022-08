Horská střediska se obávají zimní sezóny. Chtějí jednání na MPO kvůli drahým energiím

Na dotaz ČTK to uvedl ředitel AHS Libor Knot. Ceny elektřiny vzrostly v červenci podle dat Českého statistického úřadu meziročně o 33,6 procenta, plyn zdražil o 59,8 procenta.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy hledá cestu, "jak dále pomoci vybraným odvětvím". Zmíněné profesní organizace dlouhodobě vládu vyzývají k tomu, aby využila opatření dočasného krizového rámce, který v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem na konci března představila Evropská komise. Ten členským zemím umožňuje okamžitě podpořit firmy. Česká vláda ale dosud takovou cílenou pomoc podle Svazu průmyslu odmítá.

Lyžařské areály se podle Knota z hlediska zajištění elektřiny nacházejí v rozdílných situacích. "Část má buď dobíhající fixaci, nebo již nakoupenou elektřinu na zimní sezonu a část z nich řeší problém s dokoupením chybějícího objemu elektřiny. Informace o podílu těch, kteří nasmlouváno mají oproti těm, kteří to stále řeší, je těžké říci, a to zejména proto, že se jedná o obchodní neveřejné údaje," uvedl. Dodal, že ale dokoupit nyní elektrickou energii je velmi obtížné, protože většina obchodníků požaduje spotové ceny, tedy určené na základě aktuálního vývoje na burze. Z pohledu plánování je to pro firmy podle Knota zásadní problém.

Knot dále upozornil, že vzhledem k dynamickému vývoji na trhu s energiemi, kdy je situace zcela nepředvídatelná, nelze upřesnit opatření a režim provozu horských středisek v zimní sezoně. Provozovatelé jsou ale podle něj připraveni a jednotlivé kroky intenzivně zvažují.

"Vzhledem k výše uvedenému je obtížné obvyklým způsobem kalkulovat ceny skipasů na příští sezonu," řekl Knot. Veškeré zvýšené vstupní náklady se promítnou do ceny jízdného. "Provozovatelé budou velmi pečlivě vyhodnocovat, jak ceny pro letošek nastavit a jak vysoké bude letošní zdražení," doplnil.