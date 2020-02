Hradní diplomat Jindrák bude radit i Babišovi

"Je to po vzájemné dohodě prezidenta a premiéra. Budu to dělat souběžně," řekl Jindrák. Očekává, že na úřadu vlády se bude, vzhledem ke svým diplomatickým zkušenostem, věnovat především bilaterálním vztahům s Německem či zeměmi Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Zároveň poznamenal, že ve funkci ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky se zabývá i celosvětovou diplomatickou agendou. "Je to velká výzva, na druhou stranu to podle mě přispěje k další koordinaci české zahraniční politiky," dodal. Pracovat bude na dohodu a placen bude dle hodinové sazby.

Lidovky.cz uvedly, že Babiš dosud žádného poradce pro zahraniční politiku ve svém poradním sboru neměl, s problematikou mu ale pomáhal někdejší šéf diplomacie Cyril Svoboda, který oficiálně působí jako poradce pro ústavní a legislativní záležitosti.

Jindrák (56) po studiích působil na konzulárním odboru československého ministerstva zahraničních věcí. Po revoluci pracoval například na generálním konzulátu v Mnichově, který také vedl. V polovině 90. let se stal ředitelem prvního teritoriálního odboru ministerstva zahraničí, na kterém měl na starosti vztahy s českými sousedy či s Maďarskem, Slovinskem nebo Švýcarskem.

Mezi lety 1998 a 2001 zastupoval jako velvyslanec Českou republiku v Maďarsku, poté se stal náměstkem ministra a velvyslancem v Rakousku. Od roku 2006 vedl českou ambasádu v Německu, stal se tak nejdéle sloužícím velvyslancem v Německu. Po návratu do České republiky byl opět náměstkem ministra a před odchodem na Pražský hrad působil na úřadu vlády, kde premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) pomáhal se zahraniční politikou, mimo jiné s bilaterálními vztahy s Německem či agendě středoevropské regionální spolupráce v rámci českého předsednictví V4.