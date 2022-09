Jak vypadají volební štáby? Z předsedů dorazil první Rakušan, na Babiše se čekalo

Mezi prvními přišli sledovat sčítání Pirát a pražský primátor Zdeněk Hřib či předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan, na čas si naopak dával předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Jako v minulých letech politici ANO očekávají výsledky na Chodově v Centru pohybové medicíny. Novináři jsou tam usazeni odděleně. Ve štábu STAN v hlavní kanceláři hnutí na Malostranském náměstí obsadili novináři všechna místa k sezení před 17:00, další postávají u svých počítačů u barových stolků. Štáb je rozmístěn ve dvou patrech. První patro, kde je prostor pro tiskové konference, zaplnily televizní štáby. Rakušan dorazil krátce před 16:00. Po krátkém vyjádření pro novináře odešel do oddělených prostor, kde sleduje sčítání hlasů s dalšími členy hnutí. Ve štábu je také například ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Mírně optimistická nálada vládla před 18:00 ve štábu SPD. "Zatím to pro SPD vypadá velmi dobře, v drtivé většině krajských měst máme velmi hezké výsledky. Ale uvidíme, volby jsou velmi vrtkavá záležitost, ale v tomto okamžiku máme důvod k mírnému optimismu, ale zdaleka nejsou sečteny všechny hlasy a taková Praha se sčítá nejpomaleji," řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Víc než pět procent hlasů v Praze by považoval za úspěch.

Koalice Spolu zřídila svůj hlavní štáb v sídle ODS v centru Prahy. Prostory se postupně zaplňovaly. Jako první ze stranických lídrů dorazil předseda lidovců Marian Jurečka, krátce po 16:00 přišla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na premiéra a předsedu ODS Petra Fialu čekal zástup novinářů před budovou na ulici zhruba do 17:30. Hlavní sál se postupně zaplňoval. Někteří hosté na výsledky čekali u skleničky vína. Kandidující i ostatní politici, kteří postupně přicházeli, pokračovali do uzavřeného patra budovy. Do sálu či novinářských prostor nahlíželi občas.

Piráti zvolili pro štáb loď Bam Bu Dah zakotvenou pod Libeňským mostem. Podle předsedy strany Ivana Bartoše je to už tradice. Loď má rozdělené zóny na třech palubách, kde funguje několik barů, další stánek je na břehu. Většina lídrů strany do štábu dorazila později odpoledne, Hřib byl ale na místě už od 14:00.

Zástupci uskupení Praha Sobě očekávají výsledky v divadle, kavárně a galerii NoD na Starém Městě. Sešli se v brzkých odpoledních hodinách. Někteří kandidáti a podporovatelé hnutí s sebou vzali své děti, pro které byl zřízen dětský koutek. Lídr hnutí, starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský, do volebního štábu dorazil mezi prvními, doprovázen svými blízkými. Doufá v pokračování spolupráce na magistrátu s Piráty a STAN, se kterými jsou nyní v koalici.