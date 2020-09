Jedna účtenka za víc tržeb jde proti principům EET, tvrdí Schillerová

Uvedla to dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara. Munzar se ministryně ptal na případ, kdy podnikatel dostal pokutu 5000 korun za to, že vystavil hostům souhrnnou účtenku za útratu celého stolu.

Poslanci se touto interpelací zabývali dnes dopoledne. "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou.

Schillerová řekla, že tuto konkrétní kauzu nezná, a pokud někdo platí za celý stůl, třeba při oslavě, je to v pořádku. Provozovatel podle ní zřejmě v daném případě ale pochybil v tom, že vydal jednu účtenku za více platících lidí. Pokud by platil jeden z hostů za všechny, nebyl by problém, uvedla.

Od některých opozičních poslanců se ministryni za její postoj dostalo kritiky. Poukazovali třeba na to, jak by vypadalo placení například při rodinných oslavách. "Já nechápu, jak můžete z něčeho takového dělat problém," řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). "Tak to nehajte, takovou kravinu, to se nedá hájit," vzkázal ministryni předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Munzar se pozastavil nad částí písemné odpovědi Schillerové o tom, že hromadná účtenka neumožňuje získat informace o jednotlivých hotovostních tržbách.

Munzar navrhl, aby Sněmovna s odpovědí ministryně vyslovila nesouhlas. Poslanci o tom ale nemohli hlasovat, protože do nejnižšího potřebného množství pro hlasování jeden poslanec chyběl.

Nízký počet poslanců v sále souvisel i s tím, že Sněmovna jedná kvůli epidemii nového koronaviru v polovičním počtu. Z dnešního jednacího dne nebo z jeho části se omluvilo i 12 členů vlády. Projednávání několika dalších písemných interpelací předsedající Vojtěch Filip (KSČM) kvůli absencím členů vlády i nízkému počtu přítomných poslanců přerušil. Některé dotazy už Sněmovna projednávat nebude, protože tazatelé byli omluveni.