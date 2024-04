Vláda ANO a SPD? Podle Schillerové nepředstavitelné

Podle průzkumu agentury Kantar by v současné době volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 35,5 procenty hlasů, zatímco SPD by získalo osm procent. Koaliční uskupení Spolu by mělo 21,5 procenta, Piráti by získali 11 procent a Starostové 6,5 procenta.

"Neumím si představit, že by hnutí ANO, které je jasně prozápadní stranou, vytvořilo koalici s někým, kdo podporuje referendum o vystoupení z EU a zpochybňuje naše závazky. Já bych s Tomiem Okamurou (lídr SPD) ve vládě neseděla. Myslím si, že tento názor začíná probublávat celým naším klubem," uvedla Schillerová.

Dodala, že se Okamura opakovaně střetává s politikou ANO a kritizovala ho naposledy na celostátní konferenci svého hnutí SPD v sobotu.

Schillerová zdůraznila, že si nepamatuje, že by si opoziční strany v minulém volebním období "okopávaly kotníky" místo spolupráce. Zopakovala také, že za rok a půl chce ANO získat post předsedy vlády. "Kdo bude premiérem za ANO, to nyní neřešíme," dodala.