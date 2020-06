Jourová uvedla, že v nějaké podobě vyhlásilo nouzový stav 24 států Evropské unie. "Tři to řešily bez vyhlášení. Ale v zásadě všude jsme viděli snahu, aby vyhlášení nouzového stavu neznamenalo vypnutí ústavy, aby fungoval právní stát, vyvážení mocí a opatření byla pod kontrolou občanů a soudů," řekla Jourová, která má v unijní exekutivě na starosti dodržování evropských hodnot.

Vlády podle ní při nouzovém stavu měly širší pravomoci a stály před pokušením "odolat nesnesitelnému zavádění autoritativních metod". Podle Jourové obstály. "My ze strany EK jsme sledovali, jestli nedochází k nedodržování evropských pravidel. Teď sledujeme návrat zpátky do normálu. U některých zemí aspoň do normálu, který byl před covidem-19," řekla bez označení konkrétních států.

V dubnu Jourová ČTK řekla, že komise sleduje se znepokojením vývoj v Maďarsku, kde vláda získala v rámci nouzového stavu časově neohraničenou možnost řídit zemi pomocí dekretů. Varovala tehdy, že ani koronavirová krize nemůže omezit kontrolní roli národních parlamentů a médií. V únoru označila vedle maďarské za křehkou demokracii také polskou.

Jourová dnes uvedla, že při novinářských dotazech na maďarský nouzový stav v poslední době zachovala chladnou hlavu. Dodala, že ji za to chválil i tamní premiér Viktor Orbán, což pro ni "nebyl dobrý moment". Dodala, že komise se chystá v září zveřejnit zprávu o stavu právních států v unijních zemích. V hodnocení fungování dělby mocí, justice či svobody slova zahrne i zhodnocení nynějšího návratu do normálu po nouzových stavech, řekla.

Krize má podle Jourové nepříjemnou vlastnost, že posiluje negativní trendy, které už existovaly před ní. "Jsme například svědky zneužití strachu a obav lidí a jejich zavalení všemi možnými zprávami a dezinformacemi, které je mohou i zdravotně poškodit," uvedla. Poučením z pandemie podle ní je, že by Evropa měla být nezávislejší na zbytku světa v oblasti kritické infrastruktury a dalších věcech nezbytných k životu.