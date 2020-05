Jourovou překvapuje a mrzí Babišovo vyjádření k pomoci EU

Jourová připustila, že šlo o peníze dlouhodobě vyčleněné pro ČR, EU ale podle ní umožnila jejich použití hned a na zmíněný účel. Jourová, která byla v české vládě za ANO, to dnes řekla televizi CNN Prima News. Proti Babišovým slovům z konce března se již dříve ohradilo zastoupení Evropské komise v ČR.

"Mě ta reakce překvapila," řekla také Jourová, která má v Evropské komisi na starosti dodržování evropských hodnot a transparentnost. Poskytnutí pomoci schválil Evropský parlament. Podpořil mimo jiné vznik investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nevyužitých 37 miliard eur (asi bilion korun) ze strukturálních fondů do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Součástí těchto peněz je také 1,2 miliardy eur (asi 32,8 miliardy korun) pro ČR.

"Chci upozornit, že na boj s COVID-19 nedává EU ani o korunu víc, než na kolik měly státy nárok už před pandemií. Schválených 30 miliard Kč, kvůli kterým média oslavují evropské instituce, nejsou peníze navíc. Jsou dávno naše," reagoval 27. března na hlasování Evropského parlamentu Babiš. "Komise umožnila jen rychlejší čerpání a vyšší flexibilitu přesunů v kohezních fondech," doplnil.

V České televizi později premiér řekl, že Evropská komise umožnila Česku čerpat na jiné účely peníze, které mu byly přiděleny na programové období 2014 až 2020. Jourová dnes řekla, že v daný moment EU neměla rozpočtovou kapitolu, z níž by ČR mohla čerpat peníze na boj s následky koronaviru. "Takže my jsme ty peníze přeskupili," uvedla.

Řekla také, že Babiš je k EU mnohdy kritický, protože "vnímá Evropskou unii jako něco, co mu mluví do řemesla". Zároveň ale podle Jourové platí, že premiér podporuje členství země v unii a říká, že "například odchod České republiky z EU by byla katastrofa".

Tento čtvrtek Babiš nechtěl komentovat doporučení kontrolního výboru Evropského parlamentu ohledně svého údajného střetu zájmů. Novinářům řekl, že se obává, že by se za svůj komentář musel následně omlouvat. Po únorové návštěvě členů výboru pro rozpočtovou kontrolu v Česku totiž označil jeho šéfku Moniku Hohlmeierovou za pomatenou a české členy mise Mikuláše Peksu a Tomáše Zdechovského za vlastizrádce. Trio europoslanců poté čelilo výhrůžkám. Premiér se později za svá slova na adresu českých členů Evropského parlamentu omluvil. "Pan premiér si musí vyhodnotit, jestli mu tento typ komunikace vyhovuje, nebo škodí," řekla k tomu dnes Jourová.

Dodala, že ona dává přednost debatám bez ostrých slov. Na dotaz CNN Prima News, zda Babiše jeho kauza údajného střetu zájmů handicapuje třeba při rozhovorech o novém rozpočtu EU, uvedla, že si to nemyslí. Babiš je podle ní "premiér, který vzešel ze svobodných voleb v České republice, a takto ho také jeho partneři v EU berou".