Honzák se pustil do Babiše. Jeho vláda zanechá zbídačení, tvrdí psychiatr

Psychiatr Radkin Honzák dokonce na svém blogu pro web aktualne.cz mluví přímo o zbídačení, na které by se měl český národ připravit. K tomu by mělo dojít v řádu let, přičemž by se dalo srovnat s nechvalně proslulou měnovou reformou v roce 1953.

Za zmínku stojí, že ta byla prezentována s dobrým úmyslem. Podobně jako v případě opatření v souvislosti s epidemií covid-19 se i tehdy jednalo o boj s nepřítelem. Československý prezident Antonín Zápotocký a vládnoucí KSČ jí hájili bojem proti buržoazii, černému trhu a dosud uplatňovanému poválečnému přídělovému systému.

Že jejím cílem byla snaha uměle vytvořit z československého lidu dělnickou třídu znehodnocením jeho úspor a mezd, jelikož se prováděla v poměru 50 Kčs ku jedné, si občané uvědomili, až když bylo pozdě. Následky byly velké a Československo bylo rok na to dokonce vyloučeno z Mezinárodního měnového fondu.

Nejinak tomu může být i v případě koronaviru. Babiš, u lidí oblíbený podobně jako Zápotocký, který si podle Honzáka dokázal získat sympatie lidí například hrou na harmoniku, své kroky momentálně hájí ochranou lidského zdraví a podporou restrikcemi poškozených firem a podnikatelů.

Pracovat se nevyplatí? Radši na dávkách

Podle Honzáka se zbídačení skutečně ukáže za několik let a bude srovnatelné právě se zmiňovanou měnovou reformou. "Na tuhle prognózu není potřeba mít ekonomické vzdělání, stačí logika," konstatuje. Následně kritizuje nefunkční státní aparát, extrémní daňovou zátěž a byrokracii (daňové prázdniny až kolem Silvestra). Připomíná také, že ne všechny firmy a OSVČ na státní podporu dosáhnou.

Honzák dále varuje před nebezpečím, že se lidem více vyplatí být na dávkách než pracovat. Jako důvod své domněnky uvedl, že exekutoři sahají pouze na mzdy a platy, zatímco dávky zůstávají nedotknutelné. V závěru svého komentáře Honzák dodává, že Babiš svým způsobem není ve střetu zájmů, nýbrž v jeho naprostém souladu.

"Jako podnikatel podporuje vládu a jako premiér podporuje Agrofert," vysvětluje Honzák. Své srovnání s měnovou reformou v roce 1953 opírá o tezi, že zatímco běžný občan bude mít pouhých 300 korun, tak Babiš bude po "probuzení" svých voličů mimo politiku a sám určovat ceny svých produktů.