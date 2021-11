Milion chvilek vyzval ke společnému demokratickému kandidátu na prezidenta

Podle bývalého premiéra a předsedy Senátu Petra Pitharta by měli kandidáti s menší šancí na úspěch ve volbách ustoupit ze svých pozic ve prospěch nejsilnějšího kandidáta. Pro demokracii je potřeba přinášet oběti, řekl. Na shromáždění na podporu politiky bez populistů a extremistů přišlo u příležitosti svátku 17. listopadu podle odhadu zpravodajky ČTK několik stovek lidí.

Milion chvilek v uplynulých čtyřech letech podporoval spolupráci opozičních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, které po letošních volbách v říjnu začaly připravovat novou vládu. Na pražské Letné podpořilo jeho požadavky a kritiku vlády Andreje Babiše (ANO) kolem 250.000 lidí. Úsilí o změnu současné politiky ale podle spolku sněmovními volbami neskončilo a je třeba, aby si lidé byli vědomi své odpovědnosti i v dalších volbách.

"Řádný termín prezidentských voleb je za rok a kousek. Reálně hrozí, že proti sobě budou stát dva nedemokratičtí kandidáti. To je obrovské riziko a my musíme udělat vše pro to, abychom mu předešli," uvedl místopředseda spolku Milion chvilek Jiří-Jakub Zévl. "Naše úsilí o lepší zemi rozhodně neskončilo nedávnými parlamentními volbami. Stojí před námi mnohé další výzvy. Společně musíme vytrvat. To, jestli se nám podaří pokračovat na cestě k zemi bez populistů a extremistů, nebude záležet na velkých činech jednotlivců, ale na tom, jestli si každý z nás udělá svoji malou chvilku pro demokracii. A jestli tyto chvilky společně zúročíme," doplnila mluvčí spolku Hana Strašáková.

Podle Pitharta se ukázalo jako chyba, že prezidentští kandidáti s nižšími preferencemi nedokázali při minulých volbách odstoupit ve prospěch toho, kdo měl největší šance. Nakonec to podle něj vedlo k vítězství Miloše Zemana, který podle něj ohýbá Ústavu ČR, jak se mu zalíbí. "Mějme to na paměti, až zase budeme hledat kandidáta," řekl. "Vždy je třeba oběti, mál-li se něco změnit k lepšímu," dodal.

Za možné budoucí kandidáty s nečistými úmysly označil předseda spolku Benjamin Roll Babiše a předsedu SPD Tomio Okamuru. Česko přitom podle spolku Milion chvilek potřebuje prezidenta, který bude dbát víc o veřejný zájem, bude hájit svobodu a společnost spojovat, ne rozdělovat.

Na Staroměstském náměstí se podle odhadu zpravodajky ČTK sešlo několik stovek lidí. Organizátoři pro ně připravili na náměstí značky, aby účastníci mohli dodržovat rozestupy kvůli epidemii covidu-19. Někteří měli vlajky Evropské unie či České republiky, další drželi například transparent s nápisem Koblihy všech zemí vyližte si náplň. Demonstrace trvala necelou hodinu, obešla se bez incidentů.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. V uplynulých letech spolek pořádal demonstrace, při nichž kritizoval premiéra Babiše, podle spolku je ve střetu zájmů a nedodržel volební sliby.