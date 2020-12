Ministr Havlíček má od středečního večera ochranku, konkrétní důvod neuvedl

Počet členů, kteří mají na něho dohlížet, nechtěl ministr komentovat.

"Pohybuji se v oblasti, která je v tomhle velmi náročná s ohledem na i různé tlaky, které jsou přirozeně vyvíjeny, ať už ve smyslu energetiky, telekomunikací nebo dopravy. Jsou to samozřejmě témata, která dneska hýbou společností. A konečně i ministerstvo dopravy je největším investorem v České republice. V dané situaci to asi není úplně nepochopitelné, že se čas od času objeví nějaké tlaky nebo ataky nebo snaha učinit určité nepříjemnosti," uvedl Havlíček.

Podle idnes.cz výhružky souvisely s uhelnou komisí. Havlíček jí předsedá spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který serveru řekl, že ochranku nemá.

Uhelná komise by v pátek na svém on-line zasedání měla rozhodnout o termínu konce využívání uhlí. Odsouhlasit by k tomu měla scénář, který následně musí schválit do konce roku vláda. Konečné rozhodnutí o datu konce využívání uhlí by mělo padnout podle Brabce. Někteří další členové komise však v posledních dnech uvedli, že je možné, že se tak nestane. Termínem pro konec uhlí v ČR, který bude komisí nejpravděpodobněji doporučen, zůstává podle informací ČTK rok 2038.