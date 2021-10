Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v nové vládě pokračovat nebude

Předseda vlády Vojtěchovo počínání v čele ministerstva považuje za úspěšné. "Je to nejlepší ministr a slušný kluk, který udělal plno věcí," uvedl Babiš.

Na otázku, zda hodlá Vojtěcha přesvědčovat, aby v čele resortu zůstal i v příští vládě, premiér odpověděl negativně. "Adam Vojtěch byl schválen jako velvyslanec ve Finsku a měl by 1. listopadu odejít na ministerstvo zahraničních věcí," vysvětlil důvod Babiš.

Pokud bude ANO i v dalších vládě, hodlá o resort zdravotnictví usilovat znovu. "Samozřejmě pokud budeme ve vládě, tak ten resort chceme," řekl Babiš Impulsu. Zdůvodnil to mimo jiné snahou realizovat program prevence proti rakovině.

Vojtěch je nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví od roku 1993. V prosinci 2017 byl jmenován šéfem zdravotnického resortu v první Babišově vládě. Stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu jmenovaném v červnu 2018.

Vojtěch ministerstvo řídil během první fáze pandemie covidu-19. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády byl zvolen členem představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět krajských nemocnic v Ústeckém kraji. Koncem letošního května se do čela ministerstva vrátil. Premiér při této příležitosti řekl, že doufá v to, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády po říjnových volbách.