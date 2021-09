Na Babišův předvolební mítink přijede Orbán

Zprvu by se politici měli sejít v pražské Kramářově vile, navštívit by podle Vořechovského měli také sídlo výrobce letadel Aero Vodochody v Odoleně Vodě. Následně pojedou do pobočky energetické skupiny Innogy v Ústí nad Labem.

Premiéři pak poobědvají v restauraci na Větruši, kde na začátku září hnutí ANO zahájilo předvolební kampaň. Na závěr tam premiéra konfrontoval jeho syn Andrej Babiš mladší. Tisková konference předsedů vlád by se měla uskutečnit v ústeckém divadle, od 17:00 následuje podle Deníku N předvolební mítink. "Program ještě není finalizovaný," sdělil dnes ČTK k Orbánově návštěvě úřad vlády.

Babiš je dnes a ve čtvrtek na návštěvě Maďarska. Na maďarsko-srbské hranici si prohlédne zabezpečení hraničního prostoru a pohraniční plot. Bariéru podél 175 kilometrů dlouhých hranic se Srbskem vybudovalo Maďarsko v roce 2015 na vrcholu migrační krize. Babiše čeká i demografický summit, jehož součástí je diskuse o podpoře mladých rodin a podpoře porodnosti v souvislosti se zamezením stárnutí populace.

Dnes dopoledne před odletem Babiš poznamenal, že pro maďarskou vládu veze dar v podobě dvou vytápěných stanů a deseti armádních stanů. "Uvidíme, jestli nebude potřeba, abychom poslali policisty nebo vojáky tak, jak je to v Severní Makedonii," dodal premiér.

Česko při ochraně vnějších hranic Evropské unie pomáhá i vysíláním policistů do Severní Makedonie, Srbska či Slovinska. ČR od roku 2015 vyslala 2054 policistů, další poskytla v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex.