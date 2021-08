Nárůst epidemie by mohl poškodit vládní strany ve volbách

"Obojí by ANO mohlo poškodit, penzisté tvoří zhruba polovinu jejich voličů," uvedl Kopeček. Situace menší vládní strany se podle něj od ANO liší v tom, že už od odeznění pandemie se strana dostala do víru vnitřních sporů, ze kterých dosud nevybředla, což ukazují například poslední spory kolem stranické kandidátky na jižní Moravě. "Strana, která víc energie věnuje vnitřním problémům než politické agendě, není pro voliče atraktivní. ČSSD je dlouhodobě v krizi, což koronakrize zhoršila, ale hlavní příčiny leží jinde - vedle vnitřních sporů je další velký problém už osm let trvající vládnutí s ANO, které připravilo stranu o značnou část voličů, jež přešli mnohdy právě k Babišově straně," míní.

"Vliv pandemie na volební výsledek si netroufám odhadovat, nicméně velký vliv může mít aktuální epidemická situace v září a na počátku října," uvedl Josef Mlejnek z Karlovy univerzity. Vláda podle něj během pandemie až příliš často podléhala ohledům na veřejné mínění, což hodně přispělo k jejímu závažnému průběhu. Ve volbách podle něj budou hrát roli identifikace dané strany s určitým sociálním prostředím, osoby lídrů, příběhy, které voličům předkládají k věření. "Většina voličů programy nečte. Důležité proto je, co z programů samy strany dají do popředí, co přetaví do několika jednoduchých hesel, které pak budou pomocí různých forem politické komunikace emitovat," uvedl na dotaz ohledně volebních programů jednotlivých stran. Zajímavé je podle něj, "že se vlastně kdovíjak neliší".

Podle Kopečka se Babišova vláda před pandemií vezla na vlně hospodářské prosperity a vypadala jako udržovací kabinet bez velkých ambicí, který v klidu dovládne do parlamentních voleb. Koronakrize vládu postavila před obrovskou výzvu. Při první vlně pandemie na jaře 2020 přes chyby, jako byl nedostatek zdravotnického materiálu nebo nadměrné přiškrcení ekonomiky, vyšla ze situace s enormní důvěrou veřejnosti a politicky posílená, uvedl. V dalších vlnách epidemie, kdy se vládní opatření a vládní komunikace staly pro velkou část veřejnosti nedůvěryhodné a zmatené, vláda ztratila značnou část důvěry veřejnosti, klesla i důvěra v premiéra a odpadli někteří voliči vládních stran.

"Bez nezvládnutí pandemie vládou by měly dvě opoziční koalice Piráti a STAN, respektive Spolu jen malou šanci, že budou schopné dosáhnout přibližně podobný volební výsledek jako ANO ve volbách. Po odeznění pandemie to teď vypadá, že ANO se daří aspoň částečně přerámovat politickou agendu a soustředit do určité míry pozornost veřejnosti na témata, které s nezvládnutím pandemie nesouvisí, jako jsou migrace, léčba rakoviny a zvyšování penzí. Mírný růst podpory ANO v poslední době naznačuje, že někteří ztracení voliči se vrátili. Velmi záleží ale na tom, jak bude vypadat pandemická situace v době voleb," shrnul Kopeček.