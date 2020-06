Nečas odmítl napsat svůj názor na Šlachtu do knihy, uvedl Klíma

Při slavnostním uvedení publikace to dnes řekl publicista Josef Klíma, který rozhovor se Šlachtou vedl. "Odmítl to s tím, že nechce dělat knize reklamu," uvedl Klíma. Případ bývalé šéfky Nečasova kabinetu, jeho nynější manželky Jany Nečasové (Nagyové) Šlachta pokládá za nejdůležitější ve svém pracovním životě.

Vyšetřování Nagyové, které v roce 2013 vedlo po zásahu kriminalistů na úřadu vlády k pádu kabinetu, bylo podle Nečase pokusem svrhnout legitimní a legální vládu politicky motivovaným trestním stíháním. Nečas to uvedl vpředvečer vydání knihy v rozhovoru pro server Česká justice.cz. O Šlachtovi Nečas řekl, že začal pracovat na případech spojených s ním poté, co ho v roce 2010 odmítl dosadit do funkce policejního prezidenta. Šlachta to odmítá.

Podle Klímy měl Nečas prostor se k věci vyjádřit stejně jako další politici, kteří se Šlachtou byli v kontaktu. "Reklamu zlosynovi" podle něj odmítl dělat i exministr vnitra a Nečasův stranický kolega Ivan Langer. Naopak kladně jeho práci v knize ohodnotil bývalý ministr vnitra za Věci veřejné, publicista Radek John.

Šlachta odešel od policie před půl rokem. V souvislosti s vydáním knihy nyní opět dostává výhrůžné anonymy, řekl. Hrozeb soudy se prý nebojí, podle něho mu podobné reakce spíš dodávají energii.

Podle Šlachty bývalý premiér nikdy nebyl středem zájmu ÚOOZ. "Nikdy na něj nebyl nasazen odposlech. Vždy šlo o paní Nagyovou," řekl ČTK. Odmítá všechna tvrzení o tom, že by se jeho tehdejší útvar snažil spojit Nečase s jakoukoli kauzou.

Nečas kvůli vyšetřování své partnerky v kauze kolem možného zneužívání Vojenského zpravodajství (VZ) a údajného podplacení exposlanců ODS podal 17. června 2013 demisi. Nečasová dostala za zneužití VZ tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. V případu zneužití VZ podali všichni čtyři aktéři odsouzení k podmíněným trestům dovolání. Pokračují i další případy. Minulý týden uznal soud Nečase vinným z křivé výpovědi ve prospěch manželky. Rozhodnutí není pravomocné. Nečasův advokát sdělil, že se jeho klient bude bránit.