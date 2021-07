Nečekané uzavření hraničních přechodů pobuřuje Čechy. Slovenská policie musela zasáhnout

Zatímco běžně to mají lidé z centra Brumova-Bylnice do sousední slovenské obce Horné Srnie zhruba 15 kilometrů, nyní musejí využívat hraniční přechody Střelná/Lysá pod Makytou nebo Starý Hrozenkov/Drietoma, které zůstávají průjezdné. To znamená cestu dlouhou zhruba 70 kilometrů. Dávají proto dohromady oficiální stížnost, kterou pošlou na ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra České republiky. "Chceme, aby se domluvili se slovenskou stranou a přehodnotili situaci, protože je to dramatické," řekl Macek.

Obdobnou nótu směřovanou slovenským orgánům podle něj kvůli uzavření hraničního přechodu připravuje i obec Horné Srnie. "Je to silnice první třídy, jezdí tudy mnoho lidí do práce, jsou tady propojené rodiny. Dokonce včera (v úterý) došlo k tomu, že lidé nemohli hranici přecházet ani pěšky. Máme evropský covid pas a na co nám je? Takže absurdní situace. Chceme oslovit naše instituce a to samé udělají slovenští partneři," uvedl starosta.

O uzavření hraničního přechodu podle něj slovenská strana samosprávy s předstihem vůbec neinformovala. "Velmi nás to šokovalo, absolutně nic jsme o tom nevěděli, nikdo nám nedal žádnou informaci. Přijeli, zatarasili jedničku třídu. Nikoho nezajímá, jestli tudy budou potřebovat projet hasiči nebo sanitka. Jezdí tudy lidé na dovolenou, točí se tu mnoho aut, nevědí o tom. Je to naprostý dopravní chaos spojený s tím, že lidé se nemají jak dostat do práce," řekl Macek. K cestám do práce nebo za rodinou v nejbližším okolí hranic podle něj využívají přechod Brumov-Bylnice/Horné Srnie desítky až stovky lidí denně.

Uzavření přechodu na Slovensko považuje starosta Strání za nepovedený vtip

Uzavření česko-slovenského hraničního přechodu Strání/Moravské Lieskové považuje starosta Strání Antonín Popelka (Nestraníci) za nepovedený vtip. Průjezd znemožňují betonové zátarasy, slovenská policie podle starosty pouští pouze lidi, kteří mají nemovitosti ve dvou uličkách kopírujících státní hranici. Jinak zůstává hraniční přechod neprůjezdný, řekl dnes ráno ČTK Popelka. U otevřených hraničních přechodů na Slovensko ve Zlínském, Jihomoravském ani Moravskoslezském kraji se kolony ráno podle policie netvořily.

Z centra Strání do středu Moravského Lieskového je to zhruba 12 kilometrů. Nejbližší otevřený hraniční přechod je nyní Starý Hrozenkov/Drietoma, přes který je cesta mezi oběma obcemi dlouhá 65 kilometrů.

Před otevřenými hraničními přechody, kterými se lidé dostanou ze Zlínského kraje na Slovensko, se ráno kolony netvořily. Průjezdné zůstávají hraniční přechody Střelná/Lysá pod Makytou a Starý Hrozenkov/Drietoma. "Kolem deváté hodiny byl na obou přechodech provoz plynulý, bez problémů," řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Rozhodnutí slovenské vlády o uzavření některých hraničních přechodů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru komplikuje podle starosty jen ve Strání, Moravském Lieskovém a okolí život stovkám lidí. "Je to silnice první třídy, ne nějaká lesní cesta. Nikdy v historii nebyla uzavřená. Zástavba na hranicích není přerušená, Moravské Lieskové navazuje na Strání. Omezuje to lidi, aby se dostali do svých domů a do práce. Hromada lidí z Moravského Lieskového dělá v našich firmách, to samé od nás jezdí na Slovensko do Nového Mesta (nad Váhom). Ať byla situace, jaká byla, vždycky se do práce dostali. Já tomu říkám silvestrovský vtip, ale bohužel není 31. prosince," uvedl Popelka.

Spolu se starostou Moravského Lieskového v úterý jednal o režimu na hranicích se zástupci slovenské policie. Pokud by totiž zůstala hranice neprodyšně uzavřena betonovými zátarasy, někteří lidé by se nedostali domů. "Přímo na hranici jsou dvě uličky. Když dají zátarasy na českou stranu, nedostali by se do domů Češi, když je dají zpět na slovenskou, tak zamezí Slovákům příjezd. Takže je to patová situace," řekl starosta. Nyní jsou ale podle něj zátarasy na slovenské straně postavené tak, aby mezi nimi mohlo projet auto. "Kontroluje to slovenská policie," řekl Popelka.

Uzavření hraničního přechodu ho rozzlobilo. "Lidé mi volají každých pět minut, jestli je to průjezdné, nebo není. My jsme opravdu dopředu nic nevěděli. Nevěděl jsem to ani já, ani starosta z Moravského Lieskového. Nikdo nás neinformoval a tady se dějí takové věci, které zasahují samosprávu a ovlivňují život mnoha lidí. Je to smutné, zvlášť v dnešní době," doplnil Popelka.