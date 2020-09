Nouzový stav neznamená karanténu pro celou zemi

Novinářům to dnes po schůzce nejvyšších ústavních činitelů v Lánech řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vláda by měla o vyhlášení nouzového stavu rozhodovat ve středu, podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by měl platit od počátku příštího týdne.

Petříček s návrhem na vyhlášení nouzového stavu souhlasí, podle něj to vývoj epidemie v Česku vyžaduje. Nouzový stav podle něj umožní vládě přijímat kroky proti šíření epidemie, které ministerstvo zdravotnictví nemůže provést svými nařízeními.

Prymula dnes uvedl, že vyhlášení nouzového stavu je nutné kvůli potřebným plošným opatřením. Tato opatření chce ministr představit ve středu. Týkat se budou kromě školství zejména volnočasových aktivit, bude to znamenat omezení shromažďování. O víkendu Prymula mluvil o tom, že by se mohly konat činnosti nanejvýš do deseti až 20 účastníků.

Kvůli špatné epidemické situaci musely už v minulém týdnu po nařízení hygieniků přejít na distanční výuku vysoké školy v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni a Zlíně. Nařízení se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše deseti lidí, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 lidí a na klinickou a praktickou výuku a praxi.

Střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy se zřejmě od pondělí po dobu 14 dnů uzavřou. Opatření, která by se jich měla týkat, představí ministerstvo zdravotnictví ve středu. Mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií budou nadále pokračovat v prezenční výuce jako dosud.

Takzvané reprodukční číslo, které udává rychlost šíření nákazy, bylo podle Prymuly v neděli mezi 1,26 a 1,29. Opatření by podle něj měla vést k tomu, aby se snížilo na 0,9 až 0,8. Aktuálně nemocných je 33.466 lidí. U většiny má nákaza lehčí průběh, nicméně v poslední době přibylo hospitalizovaných i zemřelých.