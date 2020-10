O koalici v Ústeckém kraji jednají ANO s ODS a STAN, hejtmanem by mohl být Schiller

"Sešli jsme se v tomto seskupení poprvé. Je to pro nás preferované složení," uvedl Schiller. Dodal, že jediná dohoda je zatím na osobě hejtmana, kterým by byl právě mostecký zastupitel a dosavadní poslanec. Už v sobotu řekl, že pokud se stane hejtmanem, vzdá se poslaneckého mandátu.

Lídři se sejdou znovu v úterý. "Do té doby nebudeme jednat s jinými subjekty," řekl lídr ODS Jiří Kulhánek. Podle lídra STAN Filipa Ušáka byla dnešní schůzka konstruktivní. "Nevidím důvod jednat s někým jiným," uvedl.

Do úterý připraví strany své návrhy na rozložení sil v radě. "Pokud se shodneme, přijde nám, že by to mohlo fungovat," uvedl Kulhánek. ANO získalo v zastupitelstvu o 55 členech 17 mandátů, ODS osm a STAN sedm. "Jde nám všem třem o to, abychom měli stabilní vládu," uvedl Schiller.

ANO před čtyřmi lety volby vyhrálo, skončilo nakonec v opozici spolu s ODS. Koalici vytvořili komunisté se sociálními demokraty a SPD-SPO.

Do zastupitelstva se nyní dostalo osm subjektů. Piráti mají šest mandátů, s pěti skončila SPD, Spojenci pro kraj, Lepší sever a komunisté budou mít po čtyřech zastupitelích.