O postoji komunistů k nouzovému stavu rozhodne poslanecký klub

Komunisté v minulosti vládu v prodlužování nouzového stavu podporovali, při posledním hlasování však své hlasy koalici dodat odmítli. Poukázali na to, že vláda nesplnila sliby vrátit do škol žáky prvního stupně či otevření zimních středisek. Kabinet pak v polovině února vyhlásil po žádosti hejtmanů nový nouzový stav, který chce nyní prodloužit do 31. března.

Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu vyzval členy vedení, aby se na dálku k vládní žádosti vyjádřili. Hlasování skončilo dnes dopoledne. "Výkonný výbor nedal žádné doporučení poslaneckému klubu, hlasování nechá na něm," sdělila ČTK Grofová. Dostatečnou většinu vyžadovanou pravidly hlasování nedostala žádná z variant.

Filip ve středu po jednání vlády s opozicí řekl, že vyčká na postoj výkonného výboru. Vláda by podle něj měla požádat o nový nouzový stav, prodlužování stávajícího označil za protiústavní. Kabinet se však později přiklonil k opačné variantě. V souvislosti s možným zpřísněním opatření Filip řekl, že má pochopení pro omezení cestování mezi zvlášť zasaženými kraji, chce však upřesnit jeho podmínky.