GLOSA | Události Petra Nutila: Pohřeb Karla Schwarzenberga a zavedení korespondenční volby

Nezapomeňte, prosím, že advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, nikoli období stoupajícího stresu a nakupování pitomostí na dluh. Tak se nad tím zkuste zamyslet. A pojďme k událostem minulého týdne.

Hysterický povyk, hlavně ze strany ANO, vzbudilo podání vládního návrhu na zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Návrh se má týkat voleb prezidentských, sněmovních i evropských a Češi by z ciziny poprvé mohli hlasovat už v roce 2025. Důvody odmítání korespondenčních voleb ANOisty a lidmi z SPD jsou nasnadě. Zaprvé by tento krok mohl přivést statisíce nových voličů, a zadruhé to s velkou pravděpodobností nebudou hlasy pro antisystémové strany, či partu Babišových surikat. Jak ukazují nakonec výsledky předchozích voleb, v hlasech Čechů žijících v zahraničí populistické formace typu ANO a SPD drtivě prohrávají.

Nicméně křičelo se hlavně o vládní aroganci a o tom, proč by jako měli hlasovat ve volbách lidé, kteří tu nežijí. Tak hele, asi takhle. Vezmu to odzadu. Podle Ústavy má právo hlasovat úplně každý občan ČR, ať už žije kdekoli. Není jediný důvod nedovolit korespondenční hlasování, když jde o zcela jednoduchou a běžnou praxi ve většině vyspělých zemí světa.

Jedna věc k tomu ale stojí ještě za zmínku. Byla to právě vláda Andreje Babiše, která ve svém programovém prohlášení měla „zjednodušení volebních pravidel“, a to „včetně zavedení korespondenční volby“. Slovy Aleny Schillerové to sice pak „přehodnotila“, asi ve chvíli, kdy si někdo v ANO konečně spočítal, kolik hlasů by jim to sebralo, nicméně to je jedno. Jde jen o další úplně zbytečné opoziční chucpe, kdy se za úplně jalovými argumenty a nadcházejícími obstrukcemi neskrývá nic jiného, než obyčejný strach.

Tak pojďme dál.

Komunisté oznámili předvolební koalici a spojují se před evropskými volbami se zcela obskurními postavičkami dezinfoscény a odvařenými politickými turisty. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, chápu. To je jejich volba, nicméně bych si jen dovolil dodat, že tímto paní rudá předsedkyně Konečná a její boys definitivně potvrdili neplatnost jejich předchozích tvrzení o tom, že koalice jsou slepence a podvod na voliče. Tak dík a shořte už konečně v politickém pekle.

A teď se dostáváme k neveselým zprávám.

Česko dalo sbohem Karlu Schwarzenbergovi. O pohřbu informovala všechna média, tak bych si dovolil dodat jen dvě věci. Zaprvé, že odešla mimořádná osobnost českých porevolučních dějin a je mi to osobně velmi líto. A zadruhé velmi oceňuji jedno z jeho posledních přání, abychom místo nákupu květin k jeho rakvi přispěli na pomoc Ukrajině.

Zemřel herec Ryan O'Neal, hlavní představitel mého nejoblíbenějšího Kubrickova filmu Barry Lyndon. Možná, že si nevybavíte ani herce, ani režiséra, tak se zkuste v jednom z dlouhých zimních večerů zeptat Googlu a ten film si dejte. Je famózní, ačkoli od jeho natočení uplynulo už osmačtyřicet let.

A poslední ze smutných zpráv je ta, že tým Vémola a jeho tygři přišel o tygřici Rambu. Respektive úřady mu ji zabavily. Prý proto, že Vémola nebyl schopen doložit legální původ zvířete ani okolnosti jeho nabytí, čímž porušil zákon o obchodování s ohroženými druhy. Navíc předložil falešné dokumenty o tom, kdo jsou rodiče tygra, pro chov tygrů je navíc nutné mít i veterinární povolení, a to v tomto případě nebylo vydáno. A kromě toho, zápasník je podezřelý z týrání zvířat, protože nechal tygřici vyoperovat všechny drápy na předních packách. Nás v redakci to mrzí, jsme fakt přesvědčeni o upřímné lásce Karlose k jeho zvířatům, ale vzhledem k jeho letitým obchodním a přátelským vztahům s „čertem první kategorie“ Rittigem bychom se vlastně ani nedivili, že to zvíře má falešné papíry. No nic.

To by pro dnešek stačilo. Užijte si sníh a advent a tak.