GLOSA | Události Petra Nutila: Machův návrat, česká školní stávka a slovenské blouznění o Kristově království

Sněmovna si nadělila první dárek a schválila rozpočet na příští rok. Zatímco opozice se tváří, že prosazený rozpočet je čímsi na způsob přírodní katastrofy, morové rány a otevření bran pekelných, vláda ústy svých představitelů říká, že jde o nutný kompromis mezi sociálním přístupem, prorůstovým a investičním rozvojem a zpomalením růstu zadlužování. Ať tak či tak, schválený návrh počítá na příští rok se schodkem ve výši 252 miliard. Myslet si o tom lze ledacos, každopádně jedno je nad slunce jasné. Tahle vláda se aspoň snaží tempo zadlužování, které jí nastavily vlády předchozí, zpomalovat a ideálně jej v čase otočit směrem ke zdravějšímu hospodaření. Úkol je to nesnadný a v zájmu nás všech je i nadále, aby rozpočtová loď jménem Česká republika měla na můstku i lidi, kteří se tu a tam snaží spravit nějakou díru v trupu a snaží se vylévat vodu z podpalubí.

Stávkovalo se na školách, zapojily se jich tři čtvrtiny a přidali se i odboráři. Je nutno říct, že například skutečně platy nepedagogických pracovníků jsou žalostné a ostudné a zcela jasně je třeba jim vyjádřit podporu a solidaritu. Nutno je ale i říct, že tahle vláda posílá na školství doposud nejvíc peněz v dějinách a dodat, že se veřejným rozpočtům nedaří, což je nepochybně i vina vlád předchozích. A pak je na místě zcela jasně odmítnout účast proruských figurek a loutek Agrofertu, které se na tom všem snaží přiživit. Ano, toho Agrofertu, jehož potravinářské firmy k vysoké inflaci přispívaly svými brutálními maržemi a na straně druhé svým zaměstnancům platily a platí hrubě podprůměrné mzdy.

Veselo je i na Slovensku. Ať je Kristus králem Slovenska, vyzval státní tajemník ministerstva kultury Štefan Kuffa na mši v Trnavě přítomné duchovní. Po výzvě se obrátil i na občany Slovenska, aby obnovili skutečně hlubokou víru v Ježíše Krista a Boží slovo a přihlížejícím ženám řekl, že nemají právo rozhodovat o svém těle a že potraty je nutno odmítnout. Tak jo. Takový tajemník bude jistě silnou posilou nové ministryni kultury Martiny Šimkovičové, která je zas pro změnu konspirátorka, šiřitelka hoaxů a hlásná trouba dezinformačních médií.

Od Kuffova projevu se sice distancovala Konference biskupů a záznam jeh řeči byl z oficiálního záznamu vystřižen, nicméně se pomalu začíná ukazovat, že se slovenskou politikou si ještě po letošních volbách užijeme spoustu legrace, stejně tak jako bizarních postaviček, zmatených ideologií a konspiracemi. A tak to má být. Každá skupina voličů si zaslouží své reprezentanty v demokratických institucích, žejo, tak proč by je tam neměli mít i lidi co věří na světové spiknutí iluminátů, vraždící mikrovlnky a plochou zemi. Nakonec to tak funguje i u nás, tak proč by se Slováci měli držet zpátky.

Nicméně alespoň těm nejhorším se zatím do vlády proniknout nepodařilo. Tak například paní prezidentka Čaputová odmítla jmenovat do funkce slovenského ministra životního prostředí Rudolfa Huliaka, který proslul třeba svými řečmi o tom, že medvědi jsou biologická zbraň Bruselu k likvidaci slovenského venkova, klimatická krize je výmysl elit, a který už se těšil dle svých slov na první zahraniční cesta by směřovala Moskvy, kde chtěl doslova a do písmene prosit o odpuštění za ty blázny, kteří rozpoutali celý tento konflikt na Ukrajině.

Kandidátku SPD a Trikolory pro eurovolby povede bývalý europoslanec za Svobodné Petr Mach. Nojo, tak už to bývá, tak dlouho člověk bojuje proti Bruselu, až se nechá Bruselem platit za mávání ruskou vlajkou.

V soutěži o novou podobu největšího pražského nádraží zvítězil návrh dřevostavby s názvem Šťastný Hlavák, čehož mnozí diskutující na internetu využili k nejapným poznámkám o šťastném Sherwoodu, tedy prostranství před nádražím, tradičně okupovaném bezdomovci, či komentování výherního návrhu, který svým vzhledem podle nich patři spíš někam do Dubaje. Jestli se z hlaváku fakt stane Abú Prahí, nevíme. Ale je to jedno, protože se ukázalo, že budova je v seznamu kulturních památek, a nelze jí zbourat, o čemž ani Správa železnic, ani město Praha prý nevěděli. Klasičtější případ v Čechách už okřídleného „mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle“ byste asi těžko pohledali.

Vědci zjistili, že darování špatného dárku může poškodit mezilidské vztahy. Děkujeme kapitánům vědy za tohle zjištění a za redakci pro vás máme tip na skutečně dobré dárky. Projekt Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu už sedmým rokem plní přání seniorů. Těch, kteří přišli o zájem vlastní rodiny, nebo už rodinu nemají. A podle nás jsou tohle přesně ty dárky, které mají smysl. Tak si na to vzpomeňte.