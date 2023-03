KOMENTÁŘ | Babišovo odborářské chucpe. O bundu nejde, mnohem horší je něco jiného

Před sídlem vlády se totiž demonstrovalo. Zatímco kabinet odjel na výjezdní zasedání do Jeseníku, demonstrovali členové odborového svazu KOVO v bratrské jednotě s komunisty, Babišovci, ČSSD a SPD. Demonstrovalo se proti důchodové reformě a emisní normě Euro 7, což je legitimní a nelze proti tomu vznést ani slovo. Jenže...

Show si, jak už bývá jeho dobrým zvykem, ukradl Babiš pro sebe. Je vlastně docela s podivem, že na tuhle jeho roli pořád ještě skáčou zbytky sociálních demokratů a komunistů, tedy stran, které Babiš predátorsky vysál a zničil během posledních let společného vládnutí. Inu, kdo chce kam.., ale o to tady nejde.

Babiš současnou vládu označil za nejnehoráznější, nejneschopnější a nejprolhanější. A dodal, že jeho vláda Fialovi předala zemi ve skvělé kondici, kritizoval Green Deal, což od člověka, který jej sám podepsal, tuhle zemi brutálně zadlužil, propotácel se covidem v naprostém chaosu, systematicky poškozoval tuhle zemi svým střetem zájmů a tak podobně, je chucpe číslo jedna. Ale to bych mu ještě odpustil, přece jen je to profesionální populista, sázející na voliče, jejichž paměť se resetuje vždy během pár týdnů a tak jim lze lhát pořád dokola.

Stejně tak mi na jeho vystoupení nevadí ani to, že si mezi odboráře nakráčel v bundě značky Prada za 130 tisíc, dokonce skousnu i to, že se kapitalista jeho střihu bratříčkuje s komunisty a předstírá zájem o obyčejné lidi. To je prostě politika.

Za mnohem zásadnější chucpe nepovažuji to, co tenhle pán říká, ale jak se reálně chová. Třeba ke svým zaměstnancům. Příkladem budiž jeho firma Vodňanská drůbež, která nabízí práci dělníka od závratných 16 800 korun hrubého, což je dokonce i pod minimální mzdou. A to za práci ve dvousměnném provozu, a jak sama firma uvádí, jen pro ty, kdo jsou ochotni pracovat o víkendech a svátcích.

Budiž připočteno účastníkům odborářské demonstrace ke cti, že se tímhle Babišovým rohlíkem opít nenechali. Mnozí na něj při jeho vystoupení pískali a křičeli na něj, posílali ho s vulgárními označeními do daňových rájů. Někteří z nich si dokonce na jeho vystoupení přichystali transparent s nápisem „Babiši! Jaký důchod budou mít dělníci ve Vodňanech?“ a za mě si vysloužili velký palec nahoru.

Babiš si naopak nezaslouží nic než vypískání na pohřebiště dějin. Protože hrát si na ochránce chudých a zároveň chudé nejen svou rozpočtovou politikou, ale hlavně reálným působením ve svém podnikání vyrábět, to je fakt záležitost jen pro mimořádně odolný kachní žaludek. A chucpe na kvadrát.