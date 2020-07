Oběti násilí ze srpna 1969 se možná dočkají odškodnění, k návrhu jsou však výhrady

Podle podkladů pro pondělní jednání kabinetu k němu ale bude mít výhrady, s nimiž ministerstva návrh buď podpořila, nebo se k němu postavila neutrálně.

Návrh předložili poslanci všech frakcí vyjma KSČM. Podle předlohy by příbuzní těch, kteří při demonstracích zemřeli po zásahu ozbrojených složek státu, měli dostat jednorázově 200.000 korun. Lidé, kteří utrpěli zranění s trvalými následky, by mohli dostat 90.000 korun, ostatní zranění pak 40.000 korun. Nárok by podle předlohy bylo možné prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem nebo svědeckou výpovědí nejméně dvou svědků. Ke způsobu dokazování měla výhrady ministerstva vnitra a spravedlnosti, podle něhož ani vymezení oprávněných osob není zcela přehledné.

Oficiální statistiky podle předkladatelů uvádějí, že při demonstracích v srpnu 1969 přišlo o život pět lidí, pět bylo zraněno těžce a 26 lehce. Historikové ovšem předpokládají počty vyšší. Návrh zákona proto počítá s náklady na odškodnění ve výši 2,5 až 4,5 milionu korun.

Jednou z obětí byla osmnáctiletá Danuše Muzikářová, která byla zastřelena 21. srpna 1969 při demonstraci na Moravském náměstí v Brně patrně jedním z příslušníků někdejších Lidových milicí. Její vrah ale dosud vypátrán nebyl.