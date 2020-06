ODS apeluje na Babiše: Česko by mělo souhlas s fondem EU podmínit podporou jádra

O fondu obnovy dnes jednají formou videokonference lídři evropských zemí, dohodu by měli potvrdit na osobním setkání pravděpodobně v červenci.

"Tento plán bude muset být schválen jednomyslně a Andrej Babiš má skutečně velký vyjednávací potenciál," řekl poslanec ODS Jan Skopeček. Podle něj by měl český premiér pohrozit vetem návrhu, pokud se nepodaří prosadit klíčové priority pro Českou republiku. "Je to jedna z posledních příležitostí, kdy může prosadit, že se jádro stane čistou energií a že bude umožněno jaderné bloky v Temelíně a v Dukovanech financovat," řekl. Jaderné zdroje zatím EU neřadí mezi preferované bezemisní zdroje.

ODS také vyzývá Babiše, aby se na jednání Evropské rady zasadil o to, že nevzniknou žádné společné evropské daně. O vytvoření evropských daní jako přímého finančního zdroje unie vedle příspěvků členských států se diskutuje jako o jedné z možností budoucího financování evropského rozpočtu.

Podle občanských demokratů by mělo Česko usilovat i o větší podíl na penězích z fondu obnovy. ODS podpořila Babišův odmítavý postoj k tomu, aby hlavním kritériem pro rozdělování peněz byla míra nezaměstnanosti z uplynulých let. "To nemá nic společného s pomocí zemím postiženým koronavirem," řekl Skopeček.

Evropská komise si chce peníze pro fond obnovy půjčit na finančních trzích, v minulosti se zatím nic podobného nestalo. Na tom, jakou formou budou peníze z fondu vypláceny, se zatím státy unie neshodují. Na dnešním jednání evropských lídrů se nečeká vyřešení sporných bodů, podle unijních činitelů by videokonference v ideálním případě měla potvrdit vůli všech států podpořit myšlenku půjčky a snahu rychle dospět k dohodě. Tu by chtěl předseda Evropské rady Charles Michel stvrdit v červenci, což však někteří diplomaté považují za příliš optimistický odhad.