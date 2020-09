Odstartujeme změnu, zní heslo ODS pro závěr předvolební kampaně

Předseda ODS Petr Fiala chce změny směřovat ke sněmovním volbám v příštím roce, poté slibuje mimo jiné menší počet úřadů, omezení byrokracie a zrušení elektronické evidence tržeb (EET), ale i obecně politiku bez "proudu žvanění".

Fiala kritizoval kampaň vládních stran, ANO se podle něj například při prezentování počtu kilometrů postavených dálnic v posledních letech asi spletlo s desetinnou čárkou o dvě místa. "Já se stydím, kam až může klesnout v tak kulturní zemi jako Česká republika vládní marketing," uvedl. Dodal, že mnoho lidí si přeje změnu. "Je nás dost na to, abychom politické změny dosáhli. My vás slyšíme," vzkázal voličům.

Přál by si, aby se v krajských volbách nastartovaly změny, které budou pokračovat za rok u sněmovních voleb. "Více úcty k pravdě a méně lží, méně marketingu a proudu žvanění. Pojďme ochránit Senát a mít lepší krajské vlády, odstartovat změnu, kterou dokončíme do roka a do dne," uvedl. Hnutí ANO by podle něj už nemělo být další čtyři roky u vlády.

Při červnovém představení kandidátů Fiala zdůraznil, že ODS je lídrem spolupráce pro podzimní volby. Do krajských voleb jde v koalicích či spolupráci v devíti regionech. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) ale stojí v čele opozice. "Někdo musí stát v čele té skupiny, která se postaví Andreji Babišovi, Hradu. Jsem přesvědčen, že tím přirozeným lídrem je ODS v čele s Petrem Fialou," uvedl.

Lídr středočeské kandidátky ODS a místopředseda strany Martin Kupka zdůraznil, že strana přichází s realistickým programem. "Dobrým programem, který neslibuje nesmysly, nelže a nenabízí vzdušné zámky, ale dobrá realistická řešení. Jsme připraveni na běh na krátké tratě i přes překážky," řekl.

V závěru mítinku Fiala odstartoval cestu za změnou symbolickým výstřelem ze startovní pistole, po kterém se přítomní příznivci a členové ODS vydali na cyklostezku podél Vltavy jako běžci, ale i na koních, kolech či kolečkových bruslích. ODS plánuje na kampaň vydat částku v rozmezí 40 až 50 milionů korun. V Senátu obhajuje dvě místa.