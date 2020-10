Opozice může sněmovní volby vyhrát, pokud spojí síly, říká pro EZ Vystrčil

Na jeho tváři, které vévodí strniště, přece jenom na chvíli vysvitl úsměv. A to když Miloš Vystrčil hodnotil dosavadní výsledek ODS v Senátních volbách, byť úspěšné kandidáty z úvodního kola čeká ještě druhé. „Je dobré zmínit, že ODS, ať už její členové anebo kandidáti, které podporovala, uspěla ve dvou třetinách ze sedmadvaceti obvodů,“ těší jej.

Podle Vystrčila je evidentní, že voliči dali v krajských volbách šanci i opozičním stranám. „Vyslali jasný signál, aby její představitelé změnili současnou situaci v krajích. Ale jak se to podaří, to teprve uvidíme,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz bývalý hejtman Kraje Vysočina z let 2004 až 2008.

Zatímco šéf ODS mluvil o tom, že společnost v krajských i senátních volbách ukázala, že si přeje změnu a sází na opozici, Vystrčil je opatrný. Dokonce se zdráhá i říci, zda po příštích sněmovních volbách, které se mají uskutečnit na podzim příštího roku, může nastat podobná změna politického ovzduší jako na Slovensku.

„Celostátní situace je v současnosti taková, že vládne ČSSD s hnutím ANO za podpory komunistů. Nemyslím si, že se složení zmíněné vládní koalice po víkendových volbách změní. A co bude v dalších volbách do poslanecké sněmovny, se teprve uvidí. Šance vyhrát volby ze strany opozice tady je, ale jen v případě, pokud dokáže vytvořit efektivní koalice, tedy spojí své síly dohromady,“ má jasno bývalý starosta města Telč.

Miloš Vystrčil se nenechá zviklat tím, že část voličů opravdu po změně prahne, jak ukázaly víkendové volby a s prací vládní koalice je vrcholně nespokojena. „Prosím, nedělejme předčasné závěry a vyčkejme. Jak už jsem řekl, je před námi druhé kolo senátních voleb a na krajích ještě ani nezapočala povolební vyjednávání,“ nepřipustí spekulace rodák z Dačic, který má velkou šanci uhájit post předsedy Senátu.