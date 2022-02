Paradox po Česku. Po dvou letech povinného čipování chybí evidence psů

Majitelé psů zatím nemají povinnost hlásit čísla čipů svých čtyřnohých mazlíčků, to by se však do roka mělo změnit. Centrální evidence psů (CEP) měla původně vejít v platnost 1. ledna letošního roku. „Návrh novely veterinárního zákona ale neprošel v Poslanecké sněmovně do třetího čtení, tudíž nemohl být realizován ani plánovaný registr,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz mluvčí Státní veterinární zprávy Petr Vorlíček.

Termín spuštění byl posunut na 1. ledna 2023. Veterinární správa přitom usiluje o to, aby bylo toto datum konečné. „Nová vláda na náš podnět rozhodla o tom, že novela zákona zůstane ve Sněmovně, nemusí se tedy vracet do připomínkového řízení, což celý proces urychluje,“ dodal Vorlíček. V novele přitom bylo definováno, kdo evidenci povede, jakým způsobem a další podstatné informace, které jsou k ustanovení potřeba.

Původně měla CEP řídit česká Komora veterinárních lékařů, ta ale v současné chvíli nemá k dispozici žádné konkrétní informace a čeká, jak bude situace pokračovat. „V procesu se angažuje více subjektů, na podmínkách se musí shodnout ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitra a Státní veterinární správa. Komora obdrží až finální instrukce dle rozhodnutí těchto orgánů,“ řekla pro EuroZprávy.cz Sylva Skálová z Veterinární komory.

Ministerstvo zemědělství přitom nepředpokládá, že by byl návrh zamítnut. „Zákon je potřeba přijmout, aby registr mohl začít fungovat. Jde jen o to, aby byl schválen co nejdříve, aby platnost a spuštění evidence mohla začít od 1. ledna příštího roku,“ sdělil pro EuroZprávy.cz Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Od nového roku nefunguje ani avizovaná pilotní verze registru. Ta měla poskytnou alespoň základní možnosti pro povinnou evidenci čipů. V současné chvíli tedy chovatelům psů nehrozí za nenahlášení čísla čipu žádná sankce.

Přesto ale majitelé psů mohou čísla čipů dobrovolně sdělit svým veterinárním lékařům, kteří jej vloží do databáze pasů zvířat. Tento registr lze využít například pro kontaktování majitele v případě nalezení ztraceného zvířete. K dispozici je i řada soukromě vedených databází.

Od začátku roku 2020 platí pro chovatele povinnost mít psa očipovaného, a to beze změny. Tehdy novela veterinárního zákona uložila, že očkování psa proti vzteklině je platné pouze v případě, je-li pes označený mikročipem. V opačném případě hrozí majiteli neoznačeného psa až 50tisícová pokuta.

Veterinární komora očekává, že po spuštění Centrální evidence půjde povinnost registrace do databáze ruku v ruce s povinností čipování, což by mělo chovatelům celý proces zjednodušit.