Petříček jednal s bavorskou ministryní o režimu na hranicích

Německo považuje Česko za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto v neděli obnovilo kontroly na pomezí s Českem a přes hranice pouští jen lidi stanovených profesí. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Krakově o složité situaci českých řidičů kamionů hovořil i s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, který se zúčastnil visegrádského summitu.

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Na některých hraničních přechodech mezi ČR a Německem se kvůli povinnému testování opakovaně tvořily kolony kamionů.

"Domluvili jsme se, že na obou stranách posílíme testovací kapacity. Znovu jsem zopakoval naši žádost, aby mezinárodní doprava dostala v Německu výjimku z povinného testování," uvedl Petříček. "Řešili jsme i situaci pendlerů nebo tranzit přes německá letiště. V jednání budeme pokračovat," dodal.

Čeští pendleři budou muset v Německu předkládat při hraničních kontrolách potvrzení o důležitosti své profese až od pátku, a to shodně v Sasku i v Bavorsku.